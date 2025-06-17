В «Зените» прояснили ситуацию с переходом Даку

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил завершение переговоров с «Рубином» о трансфере Мирлинда Даку.

«Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в «Зенит», – сказал Медведев.