В «Зените» прояснили ситуацию с переходом Даку

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил завершение переговоров с «Рубином» о трансфере Мирлинда Даку.
«Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в «Зенит», – сказал Медведев.
- В прошедшем сезоне 27-летний Даку забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Сообщалось, что албанец хочет зарабатывать в «Зените» около 3 миллионов евро в год.
Источник: ТАСС