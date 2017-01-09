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    Алферов проведет сбор со «Спартаком»

    Защитник пензенского «Зенита» Евгений Алферов приглашен «Спартаком» на первый зимний сбор, который пройдет с 12 января по 6 февраля. Об этом сообщил директор пензенцев Виктор Смагин.

    «Спартак» к нам обратился с просьбой просмотреть игрока на сборе, мы согласились. Почему нет? Пусть мальчишка попробует. Если даже у него не получится, наберется опыта, чего-нибудь «хапнет». Евгений действует на позиции левого защитника, эффективно подключается вперед. Считаю его способным игроком. Речи о возможном трансфере пока не идет, «Спартак» просто пригласил Алферова на просмотр», – сказал Смагин.

    Ранее Алферов защищал цвета молодежных команд питерского «Зенита» и тульского «Арсенала». Имеет на своем счету один поединок в РФПЛ в составе «оружейников». В текущем розыгрыше ПФЛ 21-летний игрок принял участие в 15-ти матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 14:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14

      пожарный 9 января 2017, 18:10

      пенза вперед

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      Рейтинг: +427

      policepnz 9 января 2017, 15:09

      пензенского «Зенита»... как приятно слышать про земляков!!!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > policepnz 9 января 2017, 16:40

      он не земляк . я не верю что в России нет талантливой и амбициозной молодежи.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 9 января 2017, 14:52

      А кого, простите, выпускает Спартаковская футбольная Академия? Нет ни одного достойного "просмотра" на сборах своего молодого защитника? Взять того же Пуцко - сколько минут он провел на поле в составе команды? Даже не припомню такого..

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      Рейтинг: +427

      policepnz > oyabun 9 января 2017, 15:10

      они выпускаются все с геликами уже) че жопу рвать то, и на лавке бабосы капают!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 9 января 2017, 16:23

      А я помню.Напривозил в конце прошлого сезона целую калитку. Кого?Посмотри на другие команды, половина рфпл это бывшие Спартаковцы. Нам они не подошли. А сейчас у нас Комбаров, Зуев, Кутепов, Самедов возвращается - все свои. Не говорю про Митрюшкина, который ценник себе поднял и играет в Европе, будет скорее всего основным после конифеева.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тraumtanzеr 9 января 2017, 17:29

      МетрЮшкину до Акинфеева еще лет двадцать расти.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > vladimir-7 9 января 2017, 18:39

      Не смеши, где ставит рекорды игарь а где играет Митрюшкин. Земля и небо.

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