Алферов проведет сбор со «Спартаком»

Защитник пензенского «Зенита» Евгений Алферов приглашен «Спартаком» на первый зимний сбор, который пройдет с 12 января по 6 февраля. Об этом сообщил директор пензенцев Виктор Смагин.

«Спартак» к нам обратился с просьбой просмотреть игрока на сборе, мы согласились. Почему нет? Пусть мальчишка попробует. Если даже у него не получится, наберется опыта, чего-нибудь «хапнет». Евгений действует на позиции левого защитника, эффективно подключается вперед. Считаю его способным игроком. Речи о возможном трансфере пока не идет, «Спартак» просто пригласил Алферова на просмотр», – сказал Смагин.

Ранее Алферов защищал цвета молодежных команд питерского «Зенита» и тульского «Арсенала». Имеет на своем счету один поединок в РФПЛ в составе «оружейников». В текущем розыгрыше ПФЛ 21-летний игрок принял участие в 15-ти матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами.