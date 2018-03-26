Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег

Пензенский «Зенит» снимется с текущего розыгрыша первенства ПФЛ. Об этом заявил пресс-атташе клуба Николай Шумилин.

На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблицы зоны «Центр».

«Клуб скорее мертв, чем жив, но совсем впадать в панику нельзя. Наверное, доигрывать этот сезон ПФЛ не будем, соответственно, это понижение в третий дивизион, хотя совсем «Зенит» не пропадает.

Нет худа без добра: стадион строится, у нас есть хорошие тренерские кадры, два человека учатся в Высшей школе тренеров, поэтому, я думаю, надо обращать сейчас внимание на школу, своих воспитанников.

Если «Зенит» будет полноценно возрождаться, то процентов на 70-80 точно своими воспитанниками, на основе той базы, которая будет построена к чемпионату мира.

Официально это решение уже практически принято, потому что учредитель уже довел до нашего сведения свою позицию, а сама перестройка уже вопрос технический.

Директор клуба уже посетил офис ПФЛ и объявил, что мы дальше играть не будем. Конечно, в такой финансовой ситуации, которая сложилась сейчас, сложно выступать на профессиональном уровне», – сказал Шумилин.