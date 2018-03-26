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  • Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег

Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег

26 марта 2018, 21:00
15

Пензенский «Зенит» снимется с текущего розыгрыша первенства ПФЛ. Об этом заявил пресс-атташе клуба Николай Шумилин.

На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблицы зоны «Центр».

«Клуб скорее мертв, чем жив, но совсем впадать в панику нельзя. Наверное, доигрывать этот сезон ПФЛ не будем, соответственно, это понижение в третий дивизион, хотя совсем «Зенит» не пропадает.

Нет худа без добра: стадион строится, у нас есть хорошие тренерские кадры, два человека учатся в Высшей школе тренеров, поэтому, я думаю, надо обращать сейчас внимание на школу, своих воспитанников.

Если «Зенит» будет полноценно возрождаться, то процентов на 70-80 точно своими воспитанниками, на основе той базы, которая будет построена к чемпионату мира.

Официально это решение уже практически принято, потому что учредитель уже довел до нашего сведения свою позицию, а сама перестройка уже вопрос технический.

Директор клуба уже посетил офис ПФЛ и объявил, что мы дальше играть не будем. Конечно, в такой финансовой ситуации, которая сложилась сейчас, сложно выступать на профессиональном уровне», – сказал Шумилин.

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Центр Зенит
Комментарии (15)
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Vickont
1522087472
Жаль не Питерский....
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insider_retro
1522089955
И денег нет, и держаться надоело... Жизнь по средствам - это хороший ход!..
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Sanek85
1522094149
Пид.....ры из Питера, скиньте хотя бы однодневный свой доход нормальным пацанам (в отличие от вас) из Пензы!
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пряник929
1522094250
Хорошо, что сейчас снимается, еще лучше - возрождаться будет за счет своих кадров
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XaXatyn
1522096533
Ребята как же так ? Я все мечтаю что вы в фнл когда-то попадете , а вы снимаетесь (
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RomaDassler
1522101137
Землячки ну как же так?я когда то в дубле бегал за них,мячи в детстве подавал,когда в 3 девизе были,хотя в Пензе с деньгами у всех плохо,здоровья
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Danish Dynamite
1522128108
Жаль. Им бы играть да развиваться. Условия для развития футбола в средней полосе хороши как нигде. Радует (если это слово тут уместно) только то, что одним "Зенитом" на планете всё же меньше...
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OfaZavr
1522136618
очень жаль, но к сожалению такое явление не редко в нашем футболе.
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SEREGA 64
1523243092
БАБЛО ЕСТЬ ТОЛЬКО У КОМАНД ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ЭТО ЗЕНИТ ЭТИ ДЕНЬГИ С НАРОДА ДЕРУТ
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Jdkwjx58
1523649532
Родители певца проспонсируют... Забыл как его Землячка Егора Пидокрида Пашка Воля вложится Заиграет как Питерский Через год в ФНЛ
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