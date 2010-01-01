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    Зенит - таблица

    Город Пенза
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://www.zenit-penza.ru/
    Стадион Первомайский
    Тренер Михаил Соловьев
    Турниры:
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Калуга 22 14 2 6 32:23 +9 44
    2. Салют 22 13 5 4 46:19 +27 44
    3. Сокол 22 13 4 5 25:16 +9 43
    4. Космос 22 12 3 7 54:27 +27 39
    5. Сатурн 22 11 4 7 35:27 +8 37
    6. Динамо Вл 22 11 3 8 34:23 +11 36
    7. Химки-2 22 9 3 10 41:35 +6 30
    8. Коломна 22 8 3 11 29:44 -15 27
    9. Знамя 22 7 4 11 23:35 -12 25
    10. СКА-Хабаровск-2 22 5 5 12 26:38 -12 20
    11. Зенит Пз 22 4 5 13 20:41 -21 17
    12. Балашиха 22 4 1 17 13:50 -37 13
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Салют 11 8 1 2 27:7 +20 25
    2. Калуга 11 8 0 3 16:8 +8 24
    3. Динамо Вл 11 7 2 2 19:10 +9 23
    4. Коломна 11 6 2 3 21:15 +6 20
    5. Сокол 11 6 2 3 12:9 +3 20
    6. Сатурн 11 6 1 4 20:15 +5 19
    7. Космос 11 5 3 3 28:13 +15 18
    8. Химки-2 11 4 2 5 17:16 +1 14
    9. Знамя 11 3 4 4 11:16 -5 13
    10. СКА-Хабаровск-2 11 3 2 6 15:19 -4 11
    11. Зенит Пз 11 3 2 6 13:19 -6 11
    12. Балашиха 11 3 0 8 10:22 -12 9
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сокол 11 7 2 2 13:7 +6 23
    2. Космос 11 7 0 4 26:14 +12 21
    3. Калуга 11 6 2 3 16:15 +1 20
    4. Салют 11 5 4 2 19:12 +7 19
    5. Сатурн 11 5 3 3 15:12 +3 18
    6. Химки-2 11 5 1 5 24:19 +5 16
    7. Динамо Вл 11 4 1 6 15:13 +2 13
    8. Знамя 11 4 0 7 12:19 -7 12
    9. СКА-Хабаровск-2 11 2 3 6 11:19 -8 9
    10. Коломна 11 2 1 8 8:29 -21 7
    11. Зенит Пз 11 1 3 7 7:22 -15 6
    12. Балашиха 11 1 1 9 3:28 -25 4
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