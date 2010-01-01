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    Зенит - результаты

    Город Пенза
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://www.zenit-penza.ru/
    Стадион Первомайский
    Тренер Михаил Соловьев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Космос 5:2 Зенит
    21 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Зенит 3:0 Калуга
    20 тур
    		2 ноября, среда 08:00 СКА-Хабаровск-2 0:0 Зенит
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 12:00 Динамо Вл 1:0 Зенит
    18 тур
    		24 октября, понедельник 14:00 Зенит 2:3 Химки-2
    17 тур
    		19 октября, среда 19:00 Сатурн 3:0 Зенит
    16 тур
    		14 октября, пятница 14:00 Зенит 3:0 Балашиха
    15 тур
    		8 октября, суббота 13:00 Коломна 0:3 Зенит
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Сокол 1:0 Зенит
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 13:00 Знамя 1:1 Зенит
    12 тур
    		22 сентября, четверг 15:00 Зенит 1:3 Салют
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Салют 7:0 Зенит
    10 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Зенит 1:0 Знамя
    14 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 0:0 Сокол
    8 тур
    		27 августа, суббота 16:30 Зенит 0:1 Коломна
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 12:00 Балашиха 2:0 Зенит
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:30 Зенит 2:2 Сатурн
    5 тур
    		10 августа, среда 13:00 Химки-2 0:0 Зенит
    4 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Зенит 0:4 Динамо Вл
    3 тур
    		28 июля, четверг 17:00 Зенит 1:3 СКА-Хабаровск-2
    2 тур
    		23 июля, суббота 18:00 Калуга 2:1 Зенит
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Зенит 0:3 Космос
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