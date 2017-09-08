ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей

Московское «Торпедо» впервые с 2015 года провело официальный матч на стадионе имени Э. Стрельцова. В рамках восьмого тура центральной зоны ПФЛ черно-белые уверенно разобрались с пензенским «Зенитом».

Хет-трик сделал хавбек Александр Елисеев, известный по выступлениям в РФПЛ за «Крылья Советов».

ПФЛ. Зона «Центр». 8-й тур

Торпедо (Москва) – Зенит (Пенза) – 9:0 (6:0)

Голы: 1:0 – Елисеев, 6; 2:0 – Дворецков, 16; 3:0 – Елисеев, 28; 4:0 – Елисеев, 32; 5:0 – Трегулов, 42; 6:0 – Садыхов, 45; 7:0 – Косянчук, 55; 8:0 – Галоян, 72; 9:0 – Садыхов, 75.

Календарь зоны «Центр»

Турнирная таблица зоны «Центр»