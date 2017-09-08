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    ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей

    Московское «Торпедо» впервые с 2015 года провело официальный матч на стадионе имени Э. Стрельцова. В рамках восьмого тура центральной зоны ПФЛ черно-белые уверенно разобрались с пензенским «Зенитом».

    Хет-трик сделал хавбек Александр Елисеев, известный по выступлениям в РФПЛ за «Крылья Советов».

    ПФЛ. Зона «Центр». 8-й тур

    Торпедо (Москва) – Зенит (Пенза) – 9:0 (6:0)

    Голы: 1:0 – Елисеев, 6; 2:0 – Дворецков, 16; 3:0 – Елисеев, 28; 4:0 – Елисеев, 32; 5:0 – Трегулов, 42; 6:0 – Садыхов, 45; 7:0 – Косянчук, 55; 8:0 – Галоян, 72; 9:0 – Садыхов, 75.

    Календарь зоны «Центр»

    Турнирная таблица зоны «Центр»

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2017 21:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 сентября 2017, 19:03

      как всегда громкий заголовок а суть пфф

      1
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      Рейтинг: +36

      mkrov 8 сентября 2017, 23:51

      Футболисты Пензы сливают игры, потому что им не платят.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 сентября 2017, 23:02

      Хоккей что-ли?

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > +50/-50 9 сентября 2017, 00:23

      в хоккей столько не забивают))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 8 сентября 2017, 22:45

      Игроки в Пензе все пришлые варяги. долги по зарплате. Завтра снимут команду однозначно. Зачем позор такой. 0-9 это перебор.

      1
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 8 сентября 2017, 22:37

      Хороший кликбайт. Зачтено.

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 8 сентября 2017, 22:31

      "...и забило «Зениту» девять мячей." Вы хоть не пугайте людей подобными заголовками.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Черкизовский Кот 8 сентября 2017, 22:47

      В Питере у футбольных болельщиков случилось 38 инфарктов и 22 инсульта... Мораль такова: новость следует читать до конца! :-)))

      3
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