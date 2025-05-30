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Прогноз на точный счёт матча «Родина-М» – «Зенит Пенза»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:12
Родина-М - Зенит
31 мая 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Родины-М»
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31 мая на стадионе «Родина» в Москве пройдeт матч 10-го тура Второй лиги Б, где местная «Родина-М» примет «Зенит Пенза». Обе команды находятся не в лучшей форме: хозяева не побеждают уже пять матчей подряд, а гости проиграли два последних тура. Однако «Родина-М» стабильно забивает, а «Зенит Пенза» действует сдержанно и предпочитает минимизировать риски в обороне. Противостояние обещает быть осторожным, но с опасными моментами у обеих ворот.

«Родина-М»

«Родина-М» замыкает первую десятку таблицы с 12 очками и продолжает борьбу за место в середине пелотона. Несмотря на пятиматчевую серию без побед, команда демонстрирует характер и атакующую активность. В последних 7 матчах «Родина-М» неизменно забивает, а в пяти последних встречах она поразила ворота соперников шесть раз.В нападении стоит выделить Акима Белохонова – форвард уже отличился 4 голами в 9 матчах и остаeтся ключевым звеном команды. При этом слабым звеном остаeтся оборона: 11 пропущенных мячей за 5 туров – худший показатель среди середняков. Средний показатель – 2.20 гола в свои ворота за игру. Такая статистика делает матчи «Родины-М» зрелищными, но рискованными с точки зрения набора очков.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» после 9 туров занимает 8-е место с 14 очками. Команда идeт на спаде: три последних матча без побед, при этом дважды проиграв всухую. Проблема кроется в атаке – всего два забитых мяча за пять последних матчей (0.40 в среднем). Зато оборона держится достойно – 5 пропущенных голов за тот же период (1.00 за игру), а чаще всего пензенцы проигрывают с минимальным счeтом.«Зенит Пенза» действует строго, избегая открытого футбола. Команда предпочитает держать игру под контролем и редко включается в позиционные штурмы. Это делает еe удобной для прагматичных соперников, но может быть проблемой против тех, кто играет первым номером – таких, как «Родина-М».

Факты о командах:

«Родина-М»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 2.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд

«Зенит Пенза»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 турах подряд

Прогноз на матч «Родина-М» – «Зенит Пенза»

Матч обещает быть осторожным, особенно со стороны гостей. «Зенит Пенза» явно испытывает трудности в атаке и вряд ли сможет взломать даже не самую надeжную оборону «Родины-М» без давления. В то же время хозяева демонстрируют стабильность в завершении, и с учeтом высокой мотивации после серии без побед имеют все шансы как минимум на ничью.Ожидается вязкий по темпу матч, где одна из команд (скорее «Родина-М») воспользуется редкими моментами. Точный прогноз: 1:0 в пользу «Родины-М».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Родины-М» – коэффициент 6.50
  • Победа «Родины-М» – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Зенита Пенза» меньше 1.0 – коэффициент 1.65
  • Победа «Родины-М» с учeтом форы (0) – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Родины-М»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Зенит Родина-М
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