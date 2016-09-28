Ломбертс: «У нас отличная команда. Мы готовы к матчу с АЗ»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс подчеркнул, что петербургская команда готова к матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.

– «Зениту» предстоят два важных матча за неделю. Готовы сыграть на максимуме в обеих играх?

– «Зенит» не в первый раз в такой ситуации, так что мы справимся. У нас отличная команда, готовая и к завтрашней игре, и к воскресной.

– Вы помните сезон-2007/08, когда АЗ гостил у «Зенита»?

– Я хорошо помню тот год, ведь тогда мы выиграли Кубок УЕФА. В АЗ было много игроков из Бельгии, например Поконьоли. Тренером был Луи ван Гал. Мы сыграли 1:1.

– АЗ возглавляет Джон ван дер Бром. С его «Андерлехтом» «Зенит» не так давно встречался в Лиге чемпионов, и с этой командой у петербуржцев возникли проблемы

– Да, я знаю, что он сделал «Андерлехт» чемпионом. АЗ тоже в последние годы показывал хорошие результаты, хотя у клуба сложная финансовая ситуация. Выход в Лиги Европы – большое достижение для них.