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13.04.2017 10:00«Он настолько скромен, что отдает пенальти другим игрокам». Голландец, который сейчас забивает чаще всех в ЕвропеБас Дост начинал карьеру в маленьком городе в Голландии, затем взорвал местный чемпионат и теперь стал супербомбардиром чемпионата Португалии. Никита Щербаков раскрывает секреты форварда, который, возможно, отберет «Золотую бутсу» у Лео Месси.3
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08.01.2017 16:00В первых числах января состоялись пять сделок, прошедших мимо взоров болельщиков. Но в дальнейшем эти переходы окажутся куда важнее многомилионных трансферов звезд. «Бомбардир» рассказывает об этих удивительных трансферах.3
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10.12.2016 22:30Мюнхенская «Бавария» отправила пять безответных мячей в ворота «Вольфсбурга». Месси оформил дубль в игре с «Осасуной». «Бомбардир» следит за главными событиями субботы и представляет видео голов противостояний.4
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10.12.2016 21:50Комбаров и Дьяков близки к переходу в тульский «Арсенал». Победитель РФПЛ заработает около пяти миллионов долларов. Братьев Миранчуков могут обменять в «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.5
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