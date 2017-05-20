Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    От победы над «Реалом» до стыковых матчей в Бундеслиге за один год. Как деградировал «Вольфсбург»


    3.1
    Голосов: 10
    20.05.2017 22:15
    По итогам последнего тура Бундеслиги «Вольфсбург» угодил в зону стыков. «Бомбардир» вкратце рассказывает, как это произошло.

    Шестое апреля прошлого года. Два гола «Вольфсбурга» в ворота мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов повергают в жуткое уныние болельщиков испанского клуба. «Сливочные» находятся на грани вылета из турнира, но хет-трик Роналду в ответной игре все-таки спасает «Реал», который в итоге выиграет ЛЧ. «Вольфсбург» при этом здорово пошумел, но дела в Бундеслиге шли неважно, и команда с Дракслером и Шюррле не попала в еврокубки, закончив сезон на восьмом месте.

    Оказалось, что в следующем году будет только хуже. Дракслер, Шюррле, Крузе и Дост ушли, но клуб неплохо потратился, а в итоге – провалился на всех фронтах. В девяти стартовых матчах сезона-2016/17 «Вольфсбург» выиграл лишь однажды, и по ходу всего чемпионата команду изрядно «кошмарило» – то получат пять голов от «Баварии», то выиграют три матча подряд, то снова окунутся в серию поражений. В Леверкузене «Вольфсбург» проигрывал 0:2 к 79-й минуте, а к 87-й умудрялся побеждать 3:2 благодаря хет-трику Марио Гомеса, но до победы все равно недотянул – гол от Хавертца, 3:3.

    Последние минуты убили «Вольфсбург» и сегодня. В Гамбурге клуб устраивала ничья, которая и сохранялась вплоть до 88-й минуты, однако точный удар Вальдшмидта оставил «Гамбург» в Бундеслиге на следующий год и отправил «Вольфсбург» на 16-ю строчку.

    Это значит, что Бенальо, Родригесу, Луису Густаво, Блащиковски, Виейринье, Гилавоги, Гомесу и другим известным футболистам «волков» предстоит сыграть стыковые матчи за право остаться в элите немецкого футбола. Соперник станет известен завтра после заключительного тура во Второй Бундеслиге. Оттуда, кстати, уже вышли «Штутгарт» и «Ганновер», а в обратном направлении проследуют «Дармштадт» и «Игольштадт».

    Стремительному падению за год-два есть хорошо знакомый аналог. Нечто похожее сейчас переживает «Днепр» в украинском чемпионате, отчаянно борясь за выживание в дивизионе с 12 командами. Ровно два года назад этот клуб забивал «Севилье» в финале Лиги Европы. Впрочем, есть пример и ближе – московское «Динамо», которое в том же розыгрыша еврокубка пыталось трепать нервы «Наполи» в 1/8 финала, а спустя год с треском вылетело в ФНЛ. Интересно, какая судьба ждет «Вольфсбург».

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 29 мая 2017, 11:35

      А вот нечего было нашего Бендтнера выгонять!))) Он принёс команде суперкубок Германии 2 года назад, с его уходом и начался раздрай))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 22 мая 2017, 13:14

      очень крутая команда
      надеюсь что они останутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 мая 2017, 20:39

      с такими середняками как вольсфбург , особенно после распродаж ведущих игроков, такое часто бывает... с малагой то же самое..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 мая 2017, 14:02

      Только очищение пердивом! Штутгарт же вернулся с новыми силами. Но соперник в переходных матчах - Брауншвейг - тоже не силен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 мая 2017, 10:54

      в следующем году это ждет хваленый спартак

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Timofeika06 > giluxa1963 31 мая 2017, 16:54

      да правда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11