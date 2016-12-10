Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • «Лестер» выиграл у «Манчестер Сити». «Бавария» разгромила «Вольфсбург». Ключевые моменты (ВИДЕО)

    «Лестер» выиграл у «Манчестер Сити». «Бавария» разгромила «Вольфсбург». Ключевые моменты (ВИДЕО)


    4.8
    Голосов: 4
    10.12.2016 22:30
    Мюнхенская «Бавария» отправила пять безответных мячей в ворота «Вольфсбурга». Месси оформил дубль в игре с «Осасуной». «Бомбардир» следит за главными событиями субботы и представляет видео голов противостояний.

    «Лестер» – «Манчестер Сити» – 4:2

    В начале матча «Лестер» забил три мяча, решив все вопросы о победителе в матче. Чемпионские амбиции команды сохранились, пусть в нынешнем сезоне она и борется за выживание.

    «Арсенал» – «Сток Сити» – 3:1

    «Арсенал» победил, хотя пропустил первым.

    «Бавария» – «Вольфсбург» – 5:0

    «Бавария» показала всю мощь во встрече с растерявшим кондиции «Вольфсбургом». Победа для мюнхенцев особенно важна еще и на фоне поражения «РБ Лейпцига» в игре с «Ингольштадтом». Дортмундская «Боруссия» в параллельном матче потеря очки с «Кельном» (1:1)

    «Осасуна» – «Барселона» – 0:3

    Во втором тайме «Барселона» дожала упиравшегося соперника, хотя могла и пропустить. Лионель Месси оформли дубль, принеся «Барселоне» важную победу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 11 декабря 2016, 07:41

      Лестер браво !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 11 декабря 2016, 06:30

      варди красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      Strig 11 декабря 2016, 06:21

      Бавария...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 10 декабря 2016, 22:51

      Варди красава!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 