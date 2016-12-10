«Лестер» выиграл у «Манчестер Сити». «Бавария» разгромила «Вольфсбург». Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Лестер» – «Манчестер Сити» – 4:2

В начале матча «Лестер» забил три мяча, решив все вопросы о победителе в матче. Чемпионские амбиции команды сохранились, пусть в нынешнем сезоне она и борется за выживание.

«Арсенал» – «Сток Сити» – 3:1

«Арсенал» победил, хотя пропустил первым.

«Бавария» – «Вольфсбург» – 5:0

«Бавария» показала всю мощь во встрече с растерявшим кондиции «Вольфсбургом». Победа для мюнхенцев особенно важна еще и на фоне поражения «РБ Лейпцига» в игре с «Ингольштадтом». Дортмундская «Боруссия» в параллельном матче потеря очки с «Кельном» (1:1)

«Осасуна» – «Барселона» – 0:3

Во втором тайме «Барселона» дожала упиравшегося соперника, хотя могла и пропустить. Лионель Месси оформли дубль, принеся «Барселоне» важную победу.