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Вторая Лига Б группа 2
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Звезда
Новости
Звезда - новости команды
Санкт-Петербург
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Нова Арена
Сайт:
http://fczvezda.com/
Тренер:
Олег Лифоренко
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Трансляция
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Звезда» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
3 футболистов отстранили на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России
13 марта
3
В Санкт-Петербурге внезапно закрывают футбольный клуб
2 февраля
21
«Зенит-2» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.40
2025.08.24 09:00
«Череповец» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.4
2025.08.19 10:22
Видео
Букмекеры заподозрили договорной матч в FONBET Кубке России
2025.08.06 12:50
9
Видео
«Чудесное спасение»: 19-летний сын Малафеева сделал сейв в матче Кубка
2025.08.05 16:50
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счeт матча «Звезда» – «Балтика-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:24
Прогноз на точный счет матча «Торпедо Владимир» – «Звезда»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:55
Прогноз на точный счет матча «Звезда» – «Тверь»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:40
Прогноз на точный счeт матча «Коломна» – «Звезда»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:13
Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Звезда»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 11:17
«Звезда» – «Родина-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:25
«Луки-Энергия» – «Звезда»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:44
Клуб из Санкт-Петербурга может покинуть профессиональный футбол
2024.08.14 18:38
3
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
2024.01.11 19:39
7
Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»
2024.01.10 18:33
5
«Спартак» работает над возвращением Комбарова
2023.12.14 13:23
1
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
2023.11.17 00:11
2
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
2023.11.10 18:00
1
Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов
2023.11.10 16:02
3
Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию
2023.10.13 16:14
3
Дмитрий Комбаров рассказал, готов ли он к работе в РПЛ
2023.05.04 09:23
1
1
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Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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