«Череповец» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.4

19 августа 2025 10:33
Череповец - Звезда
20 авг. 2025, среда 17:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
2.40
Победа «Череповца»
20 августа в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России встретятся «Череповец» и «Звезда СПб». Оба коллектива выступают во Второй лиге, но к кубковой стадии подошли с разной динамикой. Игра пройдет на поле «Череповца», что может стать дополнительным фактором в пользу хозяев, учитывая их атакующую результативность в последних матчах. При этом оборона обеих команд оставляет вопросы, а статистика говорит о высоком шансе на зрелищный матч.

«Череповец»

«Череповец» проводит последние матчи нестабильно, чередуя уверенные победы с крупными поражениями. Команда результативна: в пяти последних матчах было забито 11 голов, при этом оборона допускает в среднем 1.6 гола за игру. Особенно стоит отметить кубковую встречу с «Ленинградцем-2», завершившуюся победой со счeтом 3:0. В чемпионате команда также показала яркую игру против «Спартака-2» (4:0), но в других матчах нередко допускала грубые ошибки в защите, что особенно проявилось в поражении от «Чертаново» 0:4. Несмотря на это, «Череповец» забивал в пяти из последних семи матчей, что подчеркивает наличие потенциала в атаке.

«Звезда СПб»

«Звезда СПб» в последних встречах демонстрирует слабую форму: команда проиграла три матча подряд во Второй лиге. При этом кубковая победа над «РВЧеллендж» со счeтом 4:1 несколько сгладила впечатление, но не изменила общей картины – «Звезда» остаeтся командой с уязвимой обороной. В пяти последних матчах петербуржцы пропустили 11 голов, то есть в среднем 2.2 за игру. Команда регулярно пропускает, но иногда способна удивлять в атаке, особенно против соперников с нестабильной обороной.

Факты о командах

«Череповец»

  • В пяти последних матчах забито 11 голов

  • Пропущено за тот же период – 8

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

  • В среднем – 2.2 гола за матч в последних встречах

«Звезда СПб»

  • Пропущено 11 голов в последних пяти матчах
  • В среднем – 2.2 гола за матч в свои ворота
  • Забито 6 голов за 5 матчей (в среднем – 1.2)
  • Команда пропускает в каждом из последних пяти матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Звезда
4 : 1
30.03.2025
Череповец

Прогноз на матч

Анализируя форму команд, очевидно, что встречаются два нестабильных, но способных забивать коллектива. «Череповец» выглядит убедительнее благодаря более продуктивной атаке, домашнему полю и уверенной игре в Кубке России. «Звезда СПб», напротив, проваливает матчи во Второй лиге и регулярно допускает ошибки в обороне. При этом петербуржцы всe же могут навязать борьбу – но преимущество, по текущей форме, на стороне хозяев. Прогноз: победа «Череповца» и тотал больше 1.5 выглядит наиболее логичным сценарием.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Череповца» с учeтом основного времени – коэффициент 2.4
  • Индивидуальный тотал «Череповца» больше 1.5 – коэффициент 1.88

2.40
Победа «Череповца»
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Звезда Череповец
Рекомендуем
