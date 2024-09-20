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    • «Звезда» – «Родина-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    «Звезда» – «Родина-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    В 24-м туре Второй лиги Б встречаются команды с различной формой: «Звезда СПб», находящаяся на последнем месте в турнирной таблице с 8 очками, и «Родина-М», занимающая 10-ю строчку с 31 очком. «Звезда СПб» не выигрывает уже 17 матчей подряд, тогда как «Родина-М» регулярно забивает, а в последних 8 матчах не уходит с поля без голов. История личных встреч также указывает на явное преимущество «Родина-М», которая выиграла 3 из последних 4 игр против «Звезды».

    Анализ команды «Звезда СПб»

    Команда под руководством Владислава Галкина переживает тяжелый сезон. «Звезда СПб» не может выиграть уже 17 матчей, и проблема кроется как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах команда пропустила 10 голов, пропуская в среднем 2 гола за игру. Несмотря на это, «Звезда» забивает в среднем 1.20 гола за игру, что указывает на наличие определенного потенциала в атаке, но этого явно недостаточно для конкурентной борьбы.

    Последние 5 матчей:

    • «Луки-Энергия» 3:1 «Звезда СПб»

    • «Звезда СПб» 2:2 «Балтика БФУ»

    • «Знамя Труда» 1:0 «Звезда СПб»

    • «Звезда СПб» 3:4 «Енисей-2»

    • «Торпедо Владимир» 0:0 «Звезда СПб»

    Ключевые показатели:

    • Не выигрывает в 17 последних матчах.

    • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

    Анализ команды «Родина-М»

    «Родина-М» под руководством Александра Павленко находится в гораздо лучшей форме. Команда регулярно забивает, отличившись 14 раз за последние 5 матчей, и поддерживает хороший атакующий ритм. Однако оборона «Родина-М» не идеальна – 8 пропущенных голов в последних 5 играх говорят о слабых сторонах в защите. Несмотря на это, «Родина-М» забивает в среднем 2.80 гола за игру, что делает еe фаворитом в предстоящем матче.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в 8 последних матчах.

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 2.80 гола за игру.

    Личные встречи

    • 7 июня 2024 года: «Родина-М» 5:1 «Звезда СПб»

    • 13 августа 2023 года: «Звезда СПб» 2:3 «Родина-М»

    • 15 октября 2022 года: «Звезда СПб» 2:1 «Родина-М»

    • 15 августа 2022 года: «Родина-М» 0:0 «Звезда СПб»

    Прогноз и ставки

    На основе текущей формы обеих команд, можно ожидать активную игру с явным преимуществом «Родина-М». Команда демонстрирует высокую результативность, а «Звезда СПб» имеет серьeзные проблемы в обороне. Несмотря на возможные попытки хозяев использовать свое поле, их защита может не справиться с атакующим напором гостей.

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Родина-М» (1.75). Команда выглядит сильнее и стабильнее, а история личных встреч подтверждает их превосходство.

    • Умеренная ставка: ТБ 2.5 (1.90). Ожидается результативная игра с множеством моментов, учитывая слабость обороны обеих команд.

    • Более рискованная ставка: Победа «Родина-М» с форой -1 (2.25). Учитывая атакующую мощь гостей, это более рискованный, но оправданный вариант.

    Рекомендация: Победа «Родина-М» за коэффициент 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 16:25
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