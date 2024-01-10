Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»

Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров ответил на вопросы о своем будущем.

– Продолжите ли вы тренировать питерскую «Звезду»?

– Сейчас пока не даю никаких комментариев.

– Скоро начинаются сборы. У болельщиков должно быть какое-то понимание.

– Понимание будет. До чемпионата еще долго.

– А когда появится ясность? Была информация про «Спартак-2».

– Думаю, что в течение недели.

– Велика вероятность, что останетесь в «Звезде»?

– Не даю комментариев.