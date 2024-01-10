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    • Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»

    Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»

    Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров ответил на вопросы о своем будущем.

    – Продолжите ли вы тренировать питерскую «Звезду»?

    – Сейчас пока не даю никаких комментариев.

    – Скоро начинаются сборы. У болельщиков должно быть какое-то понимание.

    – Понимание будет. До чемпионата еще долго.

    – А когда появится ясность? Была информация про «Спартак-2».

    Думаю, что в течение недели.

    – Велика вероятность, что останетесь в «Звезде»?

    – Не даю комментариев.

    • «Лукойл» возродил «Спартак-2» и заявил его во Вторую лигу (дивизион Б).
    • Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
    • «Звезду» он возглавляет с июля 2022-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.01.2024 18:33
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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704901674
    Будет повышать квалификацию нырков в свинарне. В этом деле он хорошо преуспел. Гыгыгы
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    Napaleon Banapart
    1704901964
    Нахрена публиковать заметку в которой нет ни фига кроме - не даю комментария? Зачем бумагу переводить... Зайдите лучше в Инстаграм Ванды. Она там свежие сиськи выложила...
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    Цугундeр
    1704902979
    Новости ОПГ «Ромашка» Любят-не любят , плюнут-поцелуют , въ.бут или вы.бут ?
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