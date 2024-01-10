Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»

Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров ответил на вопросы о своем будущем.
– Продолжите ли вы тренировать питерскую «Звезду»?
– Сейчас пока не даю никаких комментариев.
– Скоро начинаются сборы. У болельщиков должно быть какое-то понимание.
– Понимание будет. До чемпионата еще долго.
– А когда появится ясность? Была информация про «Спартак-2».
– Думаю, что в течение недели.
– Велика вероятность, что останетесь в «Звезде»?
– Не даю комментариев.
- «Лукойл» возродил «Спартак-2» и заявил его во Вторую лигу (дивизион Б).
- Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
- «Звезду» он возглавляет с июля 2022-го.