«Спартак» работает над возвращением Комбарова

Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Дмитрий Комбаров может возглавить вторую команду «Спартака».
Московский клуб уже работает над возвращением своего бывшего защитника, в частности, ведет переговоры о подписании некоторых игроков петербургской «Звезды».
- «Лукойл» планирует возродить «Спартак-2» и заявить его во Вторую лигу.
- Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
- «Звезду» он возглавляет с июля 2022-го.