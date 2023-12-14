Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Спартак» работает над возвращением Комбарова

    Дмитрий Комбаров может возглавить вторую команду «Спартака».

    Московский клуб уже работает над возвращением своего бывшего защитника, в частности, ведет переговоры о подписании некоторых игроков петербургской «Звезды».

    • «Лукойл» планирует возродить «Спартак-2» и заявить его во Вторую лигу.
    • Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
    • «Звезду» он возглавляет с июля 2022-го.

    Новости по теме
    Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку 5
    Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов 1
    Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      zayeralskae 2 часа назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 2 часа назад

      Ваше днище пора закрывать.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3356

      Suvorov71 > Питерский князь 2 часа назад

      Как давно Питерскую княгиню давно не мочалили у помойки, а вот она и голос подала, ну как всегда с вонью

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6761

      Питерский князь > Suvorov71 2 часа назад

      Видно в развитии ты остановился.
      Ничего нового от тебя, я не слышу.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+