25 мая на стадионе «Авангард» пройдeт поединок между «Коломной» и «Звездой» в рамках 9-го тура Второй лиги Б. Обе команды показывают нестабильные результаты, но гости выглядят предпочтительнее за счeт уверенной атакующей игры и регулярной результативности в последних матчах.
«Коломна»
Клуб из Подмосковья пребывает в состоянии неопределeнности. Команда занимает 11-е место, набрав 8 очков за 7 туров, при этом в последних трeх матчах обязательно пропускала. Общая статистика последних пяти игр говорит о слабой обороне (7 пропущенных) и невысокой результативности – всего 4 забитых мяча.
«Коломна» делает ставку на игру вторым номером, но в матчах с соперниками, обладающими более организованной атакой, эта тактика даeт сбои. Команда с трудом входит в финальную треть поля и нередко теряет мяч под давлением.
«Звезда»
Команда из Санкт-Петербурга набрала 10 очков в 8 матчах и занимает 9-ю строчку. Главное оружие «Звезды» – атакующая линия. В последних 5 матчах гости забили 10 голов (в среднем по 2 за игру), а нападающий Рони Михайловский оформил 4 мяча в 6 играх, стабильно создавая моменты у чужих ворот.
Слабое звено – оборона: «Звезда» пропускает в 16 матчах подряд. Это делает их уязвимыми, особенно в ситуациях, когда соперник отвечает контратаками. Однако общая игровая динамика позволяет регулярно набирать очки, даже при неидеальной защите.
Факты о командах
«Коломна»
- Пропускает в 3 последних матчах
- В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите
- Забивает в 3 последних матчах против «Звезды»
«Звезда»
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем 2.00 гола за матч, 1.60 – пропущенных
- Пропускает в 16 последних матчах
- Лидер нападения – Рони Михайловский: 4 гола в 6 матчах
Прогноз на матч «Коломна» – «Звезда»
Матч обещает быть открытым: обе команды нестабильны в защите, но «Звезда» выглядит более собранной в атаке. Несмотря на выездной статус, гости предпочтительнее – они лучше играют с мячом, больше забивают и чаще навязывают сопернику свои условия. «Коломна» способна ответить, но едва ли выдержит темп на протяжении всей игры.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Звезды».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Звезды» – коэффициент 6.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
- Индивидуальный тотал «Звезды» больше 1.5 – коэффициент 2.05