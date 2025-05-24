25 мая на стадионе «Авангард» пройдeт поединок между «Коломной» и «Звездой» в рамках 9-го тура Второй лиги Б. Обе команды показывают нестабильные результаты, но гости выглядят предпочтительнее за счeт уверенной атакующей игры и регулярной результативности в последних матчах.

«Коломна»

Клуб из Подмосковья пребывает в состоянии неопределeнности. Команда занимает 11-е место, набрав 8 очков за 7 туров, при этом в последних трeх матчах обязательно пропускала. Общая статистика последних пяти игр говорит о слабой обороне (7 пропущенных) и невысокой результативности – всего 4 забитых мяча.

«Коломна» делает ставку на игру вторым номером, но в матчах с соперниками, обладающими более организованной атакой, эта тактика даeт сбои. Команда с трудом входит в финальную треть поля и нередко теряет мяч под давлением.

«Звезда»

Команда из Санкт-Петербурга набрала 10 очков в 8 матчах и занимает 9-ю строчку. Главное оружие «Звезды» – атакующая линия. В последних 5 матчах гости забили 10 голов (в среднем по 2 за игру), а нападающий Рони Михайловский оформил 4 мяча в 6 играх, стабильно создавая моменты у чужих ворот.

Слабое звено – оборона: «Звезда» пропускает в 16 матчах подряд. Это делает их уязвимыми, особенно в ситуациях, когда соперник отвечает контратаками. Однако общая игровая динамика позволяет регулярно набирать очки, даже при неидеальной защите.

Факты о командах

«Коломна»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите

Забивает в 3 последних матчах против «Звезды»

«Звезда»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за матч, 1.60 – пропущенных

Пропускает в 16 последних матчах

Лидер нападения – Рони Михайловский: 4 гола в 6 матчах

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 6 Забитых мячей 5 2 В среднем за матч 1.67 3:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:3 Россия. ПФЛ. Группа 2, 17 тур Коломна 1 : 2 Звезда Россия. ПФЛ. Группа 2, 12 тур Звезда 2 : 3 Коломна Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур Звезда 1 : 2 Коломна

Прогноз на матч «Коломна» – «Звезда»

Матч обещает быть открытым: обе команды нестабильны в защите, но «Звезда» выглядит более собранной в атаке. Несмотря на выездной статус, гости предпочтительнее – они лучше играют с мячом, больше забивают и чаще навязывают сопернику свои условия. «Коломна» способна ответить, но едва ли выдержит темп на протяжении всей игры.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Звезды».

Рекомендованные ставки: