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Прогноз на точный счёт матча «Коломна» – «Звезда»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:10
Коломна - Звезда
25 мая 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
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6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Звезды»
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25 мая на стадионе «Авангард» пройдeт поединок между «Коломной» и «Звездой» в рамках 9-го тура Второй лиги Б. Обе команды показывают нестабильные результаты, но гости выглядят предпочтительнее за счeт уверенной атакующей игры и регулярной результативности в последних матчах.

«Коломна»

Клуб из Подмосковья пребывает в состоянии неопределeнности. Команда занимает 11-е место, набрав 8 очков за 7 туров, при этом в последних трeх матчах обязательно пропускала. Общая статистика последних пяти игр говорит о слабой обороне (7 пропущенных) и невысокой результативности – всего 4 забитых мяча.

«Коломна» делает ставку на игру вторым номером, но в матчах с соперниками, обладающими более организованной атакой, эта тактика даeт сбои. Команда с трудом входит в финальную треть поля и нередко теряет мяч под давлением.

«Звезда»

Команда из Санкт-Петербурга набрала 10 очков в 8 матчах и занимает 9-ю строчку. Главное оружие «Звезды» – атакующая линия. В последних 5 матчах гости забили 10 голов (в среднем по 2 за игру), а нападающий Рони Михайловский оформил 4 мяча в 6 играх, стабильно создавая моменты у чужих ворот.

Слабое звено – оборона: «Звезда» пропускает в 16 матчах подряд. Это делает их уязвимыми, особенно в ситуациях, когда соперник отвечает контратаками. Однако общая игровая динамика позволяет регулярно набирать очки, даже при неидеальной защите.

Факты о командах

«Коломна»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите
  • Забивает в 3 последних матчах против «Звезды»

«Звезда»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за матч, 1.60 – пропущенных
  • Пропускает в 16 последних матчах
  • Лидер нападения – Рони Михайловский: 4 гола в 6 матчах

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
6
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
1.67
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Россия. ПФЛ. Группа 2, 17 тур
Коломна
1 : 2
01.04.2021
Звезда
Россия. ПФЛ. Группа 2, 12 тур
Звезда
2 : 3
18.10.2020
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Звезда
1 : 2
30.08.2019
Коломна

Прогноз на матч «Коломна» – «Звезда»

Матч обещает быть открытым: обе команды нестабильны в защите, но «Звезда» выглядит более собранной в атаке. Несмотря на выездной статус, гости предпочтительнее – они лучше играют с мячом, больше забивают и чаще навязывают сопернику свои условия. «Коломна» способна ответить, но едва ли выдержит темп на протяжении всей игры.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Звезды».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Звезды» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Звезды» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Звезды»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Коломна
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