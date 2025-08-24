25 августа в 20-м туре Второй лиги Б лидер турнира «Зенит-2» примет на своeм поле «Звезду». Петербуржцы уверенно возглавляют таблицу, тогда как их соперник находится в зоне борьбы за выживание. Несмотря на разный уровень команд, матч обещает быть напряжeнным, так как «Звезда» умеет забивать даже фаворитам, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне.

«Зенит-2»

Команда из Петербурга демонстрирует впечатляющую стабильность. После 18 туров «Зенит-2» набрал 47 очков и занимает первое место. Коллектив идeт без поражений уже 11 матчей подряд, а также имеет лучший показатель по победам (15) и разницу мячей (+27). В атаке команда действует уверенно: 10 голов в последних пяти матчах, в среднем 2 за игру. При этом оборона также остаeтся надeжной, хотя и допускает огрехи – 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Лидером нападения остаeтся Тимур Иванов с 7 голами в 13 матчах. На своeм поле «Зенит-2» играет ещe более уверенно, что делает их безусловным фаворитом предстоящего поединка.

«Звезда»

Для «Звезды» текущий сезон складывается неудачно: 18 очков после 18 туров и 12-я строчка в таблице. Команда проиграла четыре последних матча в чемпионате и регулярно допускает ошибки в обороне – девять пропущенных мячей в пяти встречах. Однако в атаке «Звезда» старается действовать активно: семь голов в пяти играх показывают, что команда способна создавать моменты. Лидером атаки остаeтся Рони Михайловский, забивший 7 голов. Несмотря на серию поражений, коллектив всe же умеет навязать борьбу и часто забивает даже в матчах с фаворитами.

Факты о командах

«Зенит-2»

11 матчей без поражений подряд

15 побед – лучший результат в лиге

В последних 5 матчах: 10 забитых и 4 пропущенных

Забивает в 11 матчах подряд

«Звезда»

4 поражения подряд

В последних 5 матчах: 7 забитых и 9 пропущенных

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру

Лидер атаки – Рони Михайловский (7 голов)

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Звезда»

Судя по текущей форме, «Зенит-2» должен уверенно набирать три очка. Петербуржцы обладают мощной атакой и стабильной игрой в обороне, что позволяет им доминировать в матчах даже против соперников среднего уровня. «Звезда» же находится в кризисе и допускает слишком много ошибок в защите, что вряд ли позволит рассчитывать на очки в Санкт-Петербурге. При этом гости всe же могут забить, ведь атакующая линия регулярно создаeт моменты.

