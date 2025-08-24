Введите ваш ник на сайте
«Зенит-2» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.40

24 августа 2025 9:11
Зенит-2 - Звезда
25 авг. 2025, понедельник 03:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Зенита-2»
Сделать ставку

25 августа в 20-м туре Второй лиги Б лидер турнира «Зенит-2» примет на своeм поле «Звезду». Петербуржцы уверенно возглавляют таблицу, тогда как их соперник находится в зоне борьбы за выживание. Несмотря на разный уровень команд, матч обещает быть напряжeнным, так как «Звезда» умеет забивать даже фаворитам, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне.

«Зенит-2»

Команда из Петербурга демонстрирует впечатляющую стабильность. После 18 туров «Зенит-2» набрал 47 очков и занимает первое место. Коллектив идeт без поражений уже 11 матчей подряд, а также имеет лучший показатель по победам (15) и разницу мячей (+27). В атаке команда действует уверенно: 10 голов в последних пяти матчах, в среднем 2 за игру. При этом оборона также остаeтся надeжной, хотя и допускает огрехи – 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Лидером нападения остаeтся Тимур Иванов с 7 голами в 13 матчах. На своeм поле «Зенит-2» играет ещe более уверенно, что делает их безусловным фаворитом предстоящего поединка.

«Звезда»

Для «Звезды» текущий сезон складывается неудачно: 18 очков после 18 туров и 12-я строчка в таблице. Команда проиграла четыре последних матча в чемпионате и регулярно допускает ошибки в обороне – девять пропущенных мячей в пяти встречах. Однако в атаке «Звезда» старается действовать активно: семь голов в пяти играх показывают, что команда способна создавать моменты. Лидером атаки остаeтся Рони Михайловский, забивший 7 голов. Несмотря на серию поражений, коллектив всe же умеет навязать борьбу и часто забивает даже в матчах с фаворитами.

Факты о командах

«Зенит-2»

  • 11 матчей без поражений подряд
  • 15 побед – лучший результат в лиге
  • В последних 5 матчах: 10 забитых и 4 пропущенных
  • Забивает в 11 матчах подряд

«Звезда»

  • 4 поражения подряд
  • В последних 5 матчах: 7 забитых и 9 пропущенных
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • Лидер атаки – Рони Михайловский (7 голов)

Личные встречи
67% (8)
17% (2)
17% (2)
24
Забитых мячей
16
2
В среднем за матч
1.33
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
2 : 4
03.05.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Зенит-2
1 : 0
06.10.2024
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Звезда
1 : 4
19.06.2024
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Зенит-2
3 : 2
06.08.2023
Звезда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 18 тур
Звезда
4 : 1
24.10.2022
Зенит-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Зенит-2
1 : 1
27.08.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур
Звезда
3 : 0
30.09.2021
Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 3 тур
Зенит-2
2 : 1
01.08.2021
Звезда
Россия. ПФЛ. Группа 2, 16 тур
Звезда
0 : 0
12.11.2020
Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2, 15 тур
Зенит-2
4 : 2
07.11.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
Зенит-2
2 : 0
09.11.2019
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 5 тур
Звезда
0 : 2
16.08.2019
Зенит-2
Показать все

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Звезда»

Судя по текущей форме, «Зенит-2» должен уверенно набирать три очка. Петербуржцы обладают мощной атакой и стабильной игрой в обороне, что позволяет им доминировать в матчах даже против соперников среднего уровня. «Звезда» же находится в кризисе и допускает слишком много ошибок в защите, что вряд ли позволит рассчитывать на очки в Санкт-Петербурге. При этом гости всe же могут забить, ведь атакующая линия регулярно создаeт моменты.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита-2» – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал «Зенита-2» больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – коэффициент 2.10

1.40
Победа «Зенита-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 