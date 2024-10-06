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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Звезда
Зенит-2 - Звезда: обзор матча 06 октября 2024
Зенит-2
06.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
1 : 0
Завершен
Звезда
32'
Е. Пшенников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Звезда
90'
Желтая карточка
Д. Лебедев
86'
Замена
А. Нышаналиев
️️️️
Р. Михайловский
81'
Желтая карточка
М. Сергеев
80'
Замена
М. Сергеев
️️️️
Э. Халыгов
80'
Замена
Н. Константинов
️️️️
И. Воронцов
Замена
Д. Мушкарин
️️️️
К. Столбов
72'
Замена
Н. Вершинин
️️️️
С. Никифоров
63'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
Е. Пшенников
63'
58'
Замена
Н. Погребнев
️️️️
А. Болдырев
46'
Замена
Р. Огиенко
️️️️
Ю. Мединский
Замена
А. Максимчук
️️️️
Д. Рубанов
46'
Желтая карточка
С. Никифоров
44'
ГОЛ! 1:0!
Е. Пшенников
Пас отдал
К. Воинков
32'
Замена
С. Абзалилов
️️️️
Е. Емельянов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
64
Константин Воинков
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
76
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
98
Валерий Каптилов
ЛЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
4
Артем Колобов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
19
Юрий Мединский
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
17
Рони Михайловский
АП
11
Илья Воронцов
АП
72
Александр Болдырев
АП
Главный тренер
Владислав Галкин
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
5
Денис Мушкарин
ОП
70
Никита Вершинин
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
28
Данил Жиляев
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
11
Никита Погребнев
ЦФ
20
Никита Константинов
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Павлов
51
Емельянов
98
Лобов
80
Булыгин
92
Шилёнок
87
Никифоров
20
Столбов
88
Галанин
64
Воинков
52
Пшенников
76
Рубанов
3-2-3-2
1
Зайцев
98
Каптилов
4
Колобов
59
Зенюк
19
Мединский
58
Лебедев
11
Воронцов
72
Болдырев
10
Халыгов
17
Михайловский
77
Андреев
76
Рубанов
10
Максимчук
10
Максимчук
76
Рубанов
52
Пшенников
11
Колмаков
11
Колмаков
52
Пшенников
20
Столбов
5
Мушкарин
5
Мушкарин
20
Столбов
87
Никифоров
70
Вершинин
70
Вершинин
87
Никифоров
51
Емельянов
4
Абзалилов
4
Абзалилов
51
Емельянов
72
Болдырев
11
Погребнев
11
Погребнев
72
Болдырев
10
Халыгов
77
Сергеев
77
Сергеев
10
Халыгов
17
Михайловский
8
Нышаналиев
8
Нышаналиев
17
Михайловский
19
Мединский
77
Огиенко
77
Огиенко
19
Мединский
11
Воронцов
20
Константинов
20
Константинов
11
Воронцов
Остались в запасе
Зенит-2
Звезда
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
65
Виталий Французов
ПЗ
1
Давид Бязров
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
28
Данил Жиляев
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
5
Рустам Шабанов
ЦП
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
65
Виталий Французов
ПЗ
1
Давид Бязров
ВР
Остались в запасе
28
Данил Жиляев
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
5
Рустам Шабанов
ЦП
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Зенит-2 - Звезда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
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1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
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1 : 8
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