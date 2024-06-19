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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Зенит-2
Звезда - Зенит-2: обзор матча 19 июня 2024
Звезда
19.06.2024, среда, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 4
Завершен
Зенит-2
18'
Е. Шевелев
35'
К. Воинков
62'
И. Козлов
81'
С. Никифоров
82'
А. Белохонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Зенит-2
85'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
84'
Замена
И. Шилёнок
️️️️
А. Косогоров
82'
ГОЛ! 1:4!
А. Белохонов
Пас отдал
С. Никифоров
81'
ГОЛ! 1:3!
С. Никифоров
Пас отдал
А. Белохонов
Замена
К. Макаров
️️️️
М. Хачатрян
79'
76'
Замена
А. Белохонов
️️️️
И. Бугаенко
Замена
М. Сергеев
️️️️
Е. Шевелев
66'
Замена
С. Евсютин
️️️️
В. Каспарян
66'
63'
Замена
Е. Пшенников
️️️️
Е. Ким
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Козлов
Пас отдал
И. Бугаенко
Замена
Г. Комбаров
️️️️
А. Трофимов
57'
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Воинков
Пас отдал
С. Никифоров
ГОЛ! 1:0!
Е. Шевелев
Пас отдал
М. Хачатрян
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
20
Владимир Каспарян
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
17
Егор Шевелев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
75
Кирилл Макаров
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
42
Данил Соболев
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
21
Аким Белохонов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пшеничников
59
Зенюк
61
Рожков
62
Мурзаков
72
Агапов
58
Хачатрян
8
Выскребенцев
43
Трофимов
20
Каспарян
17
Шевелев
87
Филев
4-2-3-1
1
Бязров
2
Косогоров
53
Бардачев
98
Лобов
59
Костюк
70
Вершинин
87
Никифоров
49
Козлов
71
Ким
64
Воинков
31
Бугаенко
20
Каспарян
21
Евсютин
21
Евсютин
20
Каспарян
43
Трофимов
19
Комбаров
19
Комбаров
43
Трофимов
58
Хачатрян
75
Макаров
75
Макаров
58
Хачатрян
17
Шевелев
77
Сергеев
77
Сергеев
17
Шевелев
31
Бугаенко
21
Белохонов
21
Белохонов
31
Бугаенко
2
Косогоров
92
Шилёнок
92
Шилёнок
2
Косогоров
71
Ким
52
Пшенников
52
Пшенников
71
Ким
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
Остались в запасе
Звезда
Зенит-2
34
Александр Прохоров
ВР
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
42
Данил Соболев
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
88
Владимир Павлов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
34
Александр Прохоров
ВР
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
42
Данил Соболев
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Геннадий Орбу
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Звезда - Зенит-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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0 : 3
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