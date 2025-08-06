Букмекеры заподозрили договорной матч в FONBET Кубке России

Ставки на игру 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России Real World Challenge – «Звезда» (1:4) были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи.

Конторы PARI и «Фонбет» произвели возвраты, сославшись на соответствующие пункты правил.

«Получена информация от специализированных организаций о договорном событии. Было решено отменить пари и вернуть средства», – сообщили в поддержке PARI.

«Представители БК «Фонбет» нам сообщили, что ожидают комментариев и выводов компетентных органов по характеру игры. Пока что возвраты произведены только по ставкам на первый тайм», – написал телеграм-канал «Кружок Беттинга».

Журналист Иван Карпов обратил внимание на третий мяч, пропущенный Real World Challenge.