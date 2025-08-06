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Букмекеры заподозрили договорной матч в FONBET Кубке России

Сегодня, 12:50
9

Ставки на игру 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России Real World Challenge – «Звезда» (1:4) были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи.

Конторы PARI и «Фонбет» произвели возвраты, сославшись на соответствующие пункты правил.

«Получена информация от специализированных организаций о договорном событии. Было решено отменить пари и вернуть средства», – сообщили в поддержке PARI.

«Представители БК «Фонбет» нам сообщили, что ожидают комментариев и выводов компетентных органов по характеру игры. Пока что возвраты произведены только по ставкам на первый тайм», – написал телеграм-канал «Кружок Беттинга».

Журналист Иван Карпов обратил внимание на третий мяч, пропущенный Real World Challenge.

  • Real World Challenge выступает на любительском уровне, «Звезда» – в дивизионе Б Второй лиги.
  • Обе команды представляют Санкт-Петербург.

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Источник: Спортс''
Россия. Кубок Звезда Real World Challenge
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Комментарии (9)
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acor94
1754475059
Так рв это любители, чему тут удивляться?
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TOMSON
1754475572
Букмекеры красавцы. Поняли что жестко минусуют и решили отменить ставки, тк что-то там подумали. Неужели у нас закон такое разрешает? Пусть в начале докажут, а уже потом отменяют.
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DeStar
1754475680
че за бред? там в офсайде километров вся тройка нападения, это как?
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MaxRnD
1754479149
Вот тоже смотрел на игру вратаря "Челенджа РВ" и про себя думал: "Ну, что за дичь творит этот позорный мешок в воротах, ну как так можно играть голкиперу ?" Списал всё на любительство, а оно эвоно куда всё выплыло ...
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Айболид
1754479577
Наверно газром с Зенитом играли . Да что там наверно ! ЗаПРаФщики не дадут соврать - так всё и было !
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АЛЕКС 58
1754481837
А кто генеральный спонсор РПЛ? Не тотализатор?
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Skull_Boy
1754485216
Вам самим то не смешно ставить спонсором букмекер, а потом удивляться
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