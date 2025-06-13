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Прогноз на точный счёт матча «Звезда» – «Балтика-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 9:47
Звезда - Балтика-2
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Балтики-2»
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14 июня на стадионе Nova Arena в Санкт-Петербурге состоится матч 12 тура Второй лиги Б, в котором «Звезда» примет одну из самых стабильно выступающих команд начала сезона – «Балтику-2». Встреча выглядит неравной: хозяева в кризисе, тогда как гости демонстрируют высокую результативность и надeжность в обороне.

«Звезда»

Команда занимает 11-е место в таблице с 11 очками после 11 матчей. В прошлом туре она уступила «Торпедо Владимир» со счeтом 0:2, продлив безвыигрышную серию до четырeх матчей. Домашние игры также не радуют болельщиков: три последних матча на своeм поле завершились поражениями. За последние пять встреч «Звезда» забила всего 4 мяча (0.8 в среднем) и пропустила 8 (1.6 в среднем). Команда демонстрирует слабую игру в атаке и неуверенность в защите, пропуская в пяти из семи последних матчей.

«Балтика-2»

Молодeжный состав калининградцев идeт четвeртым с 18 очками после 10 игр и находится в отличной форме. Команда одержала пять побед подряд, пропустив в этих матчах всего один мяч и забив девять (1.8 гола за игру). «Балтика-2» отличается чeткой структурой игры: команда контролирует темп, уверенно играет в обороне и регулярно забивает. В последних семи встречах она не пропускает в пяти случаях, а забивает в каждом из пяти крайних матчей. Статистика говорит сама за себя – гости объективно сильнее по всем показателям.

Факты о командах

«Звезда»

  • Без побед в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • 3 домашних поражения подряд
  • 0.8 гола в среднем за игру в последних 5 матчах
  • 1.6 пропущенных мячей в среднем за игру в этом же отрезке

«Балтика-2»

  • Победа в 5 последних матчах
  • 1 пропущенный мяч в 5 матчах (0.2 в среднем)
  • 9 забитых мячей (1.8 в среднем)
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 5 матчах подряд

Личные встречи
57% (4)
29% (2)
14% (1)
13
Забитых мячей
6
1.86
В среднем за матч
0.86
5:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
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2 : 2
04.09.2024
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1 : 0
26.05.2024
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0 : 5
17.09.2023
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0 : 1
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2 : 1
18.07.2021
Балтика-2
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Прогноз на матч

«Звезда» продолжает терять очки и демонстрирует низкий уровень организации как в атаке, так и в защите. В то же время «Балтика-2» находится в отличной форме и показывает уверенную, зрелую игру. Разница в классе и текущей форме команд заметна невооружeнным глазом. Гости выглядят фаворитами встречи и имеют все шансы продлить победную серию. При этом, учитывая неуступчивость хозяев на своeм поле, минимальное преимущество «Балтики-2» выглядит наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Балтики-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Балтики-2» – коэффициент 6.50
  • Победа «Балтики-2» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Балтики-2» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • «Звезда» не забьeт – коэффициент 2.05

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Балтики-2»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Балтика-2 Звезда
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