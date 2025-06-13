14 июня на стадионе Nova Arena в Санкт-Петербурге состоится матч 12 тура Второй лиги Б, в котором «Звезда» примет одну из самых стабильно выступающих команд начала сезона – «Балтику-2». Встреча выглядит неравной: хозяева в кризисе, тогда как гости демонстрируют высокую результативность и надeжность в обороне.

«Звезда»

Команда занимает 11-е место в таблице с 11 очками после 11 матчей. В прошлом туре она уступила «Торпедо Владимир» со счeтом 0:2, продлив безвыигрышную серию до четырeх матчей. Домашние игры также не радуют болельщиков: три последних матча на своeм поле завершились поражениями. За последние пять встреч «Звезда» забила всего 4 мяча (0.8 в среднем) и пропустила 8 (1.6 в среднем). Команда демонстрирует слабую игру в атаке и неуверенность в защите, пропуская в пяти из семи последних матчей.

«Балтика-2»

Молодeжный состав калининградцев идeт четвeртым с 18 очками после 10 игр и находится в отличной форме. Команда одержала пять побед подряд, пропустив в этих матчах всего один мяч и забив девять (1.8 гола за игру). «Балтика-2» отличается чeткой структурой игры: команда контролирует темп, уверенно играет в обороне и регулярно забивает. В последних семи встречах она не пропускает в пяти случаях, а забивает в каждом из пяти крайних матчей. Статистика говорит сама за себя – гости объективно сильнее по всем показателям.

Факты о командах

«Звезда»

Без побед в 4 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних игр

3 домашних поражения подряд

0.8 гола в среднем за игру в последних 5 матчах

1.6 пропущенных мячей в среднем за игру в этом же отрезке

«Балтика-2»

Победа в 5 последних матчах

1 пропущенный мяч в 5 матчах (0.2 в среднем)

9 забитых мячей (1.8 в среднем)

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 5 матчах подряд

Личные встречи 57% (4) 29% (2) 14% (1) 13 Забитых мячей 6 1.86 В среднем за матч 0.86 5:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:5 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур Звезда 2 : 2 Балтика-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур Балтика-2 1 : 0 Звезда Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур Балтика-2 0 : 5 Звезда Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур Балтика-2 0 : 1 Звезда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур Звезда 1 : 1 Балтика-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур Балтика-2 1 : 2 Звезда Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур Звезда 2 : 1 Балтика-2

Прогноз на матч

«Звезда» продолжает терять очки и демонстрирует низкий уровень организации как в атаке, так и в защите. В то же время «Балтика-2» находится в отличной форме и показывает уверенную, зрелую игру. Разница в классе и текущей форме команд заметна невооружeнным глазом. Гости выглядят фаворитами встречи и имеют все шансы продлить победную серию. При этом, учитывая неуступчивость хозяев на своeм поле, минимальное преимущество «Балтики-2» выглядит наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Балтики-2».

Рекомендованные ставки: