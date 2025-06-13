14 июня на стадионе Nova Arena в Санкт-Петербурге состоится матч 12 тура Второй лиги Б, в котором «Звезда» примет одну из самых стабильно выступающих команд начала сезона – «Балтику-2». Встреча выглядит неравной: хозяева в кризисе, тогда как гости демонстрируют высокую результативность и надeжность в обороне.
«Звезда»
Команда занимает 11-е место в таблице с 11 очками после 11 матчей. В прошлом туре она уступила «Торпедо Владимир» со счeтом 0:2, продлив безвыигрышную серию до четырeх матчей. Домашние игры также не радуют болельщиков: три последних матча на своeм поле завершились поражениями. За последние пять встреч «Звезда» забила всего 4 мяча (0.8 в среднем) и пропустила 8 (1.6 в среднем). Команда демонстрирует слабую игру в атаке и неуверенность в защите, пропуская в пяти из семи последних матчей.
«Балтика-2»
Молодeжный состав калининградцев идeт четвeртым с 18 очками после 10 игр и находится в отличной форме. Команда одержала пять побед подряд, пропустив в этих матчах всего один мяч и забив девять (1.8 гола за игру). «Балтика-2» отличается чeткой структурой игры: команда контролирует темп, уверенно играет в обороне и регулярно забивает. В последних семи встречах она не пропускает в пяти случаях, а забивает в каждом из пяти крайних матчей. Статистика говорит сама за себя – гости объективно сильнее по всем показателям.
Факты о командах
«Звезда»
- Без побед в 4 последних матчах
- Пропускает в 5 из 7 последних игр
- 3 домашних поражения подряд
- 0.8 гола в среднем за игру в последних 5 матчах
- 1.6 пропущенных мячей в среднем за игру в этом же отрезке
«Балтика-2»
- Победа в 5 последних матчах
- 1 пропущенный мяч в 5 матчах (0.2 в среднем)
- 9 забитых мячей (1.8 в среднем)
- Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в 5 матчах подряд
Прогноз на матч
«Звезда» продолжает терять очки и демонстрирует низкий уровень организации как в атаке, так и в защите. В то же время «Балтика-2» находится в отличной форме и показывает уверенную, зрелую игру. Разница в классе и текущей форме команд заметна невооружeнным глазом. Гости выглядят фаворитами встречи и имеют все шансы продлить победную серию. При этом, учитывая неуступчивость хозяев на своeм поле, минимальное преимущество «Балтики-2» выглядит наиболее вероятным сценарием.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Балтики-2».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Балтики-2» – коэффициент 6.50
- Победа «Балтики-2» – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Балтики-2» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- «Звезда» не забьeт – коэффициент 2.05