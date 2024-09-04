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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Балтика-2
Звезда - Балтика-2: обзор матча 04 сентября 2024
Звезда
04.09.2024, среда, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
2 : 2
Завершен
Балтика-2
27'
Э. Халыгов
45'
А. Нышаналиев
57'
Д. Черкасов
82'
И. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Балтика-2
Желтая карточка
В. Прозоров
89'
88'
Вторая желтая
А. Исик
82'
ГОЛ! 2:2!
И. Савицкий
Пас отдал
А. Бабчук
81'
Замена
Р. Сурмий
️️️️
Н. Терещук
Замена
Р. Смирнов
️️️️
А. Нышаналиев
80'
76'
Замена
И. Салихов
️️️️
Д. Ваганов
Замена
М. Сергеев
️️️️
Э. Халыгов
76'
Замена
Ю. Мединский
️️️️
Р. Шабанов
76'
68'
Желтая карточка
А. Исик
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Черкасов
Пас отдал
Н. Камаев
Замена
Р. Михайловский
️️️️
А. Болдырев
56'
Замена
Н. Константинов
️️️️
И. Воронцов
56'
46'
Замена
А. Бабчук
️️️️
К. Степанов
ГОЛ! 2:0!
А. Нышаналиев
Пас отдал
М. Андреев
45'
Желтая карточка
В. Прозоров
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Халыгов
Пас отдал
И. Воронцов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Илья Воронцов
АП
72
Александр Болдырев
АП
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Николай Камаев
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
Звезда
16
Даниил Фоломкин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
79
Данила Рулев
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
14
Роман Смирнов
АП
17
Рони Михайловский
АП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
20
Никита Константинов
ЦФ
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
41
Иван Толочко
ЛВ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
3-2-3-2
1
Зайцев
59
Зенюк
23
Лукьянов
18
Прозоров
8
Нышаналиев
5
Шабанов
10
Халыгов
72
Болдырев
11
Воронцов
11
Погребнев
77
Андреев
4-2-2-2
94
Малышев
88
Щелкунов
23
Петровский
74
Черкасов
47
Савицкий
87
Исик
90
Камаев
17
Зазвонкин
91
Вшивков
66
Терещук
39
Степанов
8
Нышаналиев
14
Смирнов
14
Смирнов
8
Нышаналиев
72
Болдырев
17
Михайловский
17
Михайловский
72
Болдырев
10
Халыгов
77
Сергеев
77
Сергеев
10
Халыгов
11
Воронцов
20
Константинов
20
Константинов
11
Воронцов
5
Шабанов
19
Мединский
19
Мединский
5
Шабанов
66
Терещук
72
Сурмий
72
Сурмий
66
Терещук
Ваганов
92
Салихов
92
Салихов
Ваганов
76
Ваганов
76
Ваганов
39
Степанов
75
Бабчук
75
Бабчук
39
Степанов
Остались в запасе
Звезда
Балтика-2
91
Эмир Кузгов
ЛФ
79
Данила Рулев
ЦП
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
16
Даниил Фоломкин
ВР
Главный тренер
Владислав Галкин
36
Андрей Цицилин
ВР
57
Эльджат Мамедов
ЦП
41
Иван Толочко
ЛВ
Остались в запасе
91
Эмир Кузгов
ЛФ
79
Данила Рулев
ЦП
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
16
Даниил Фоломкин
ВР
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
57
Эльджат Мамедов
ЦП
41
Иван Толочко
ЛВ
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Звезда - Балтика-2
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
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