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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Звезда
Балтика-2 - Звезда: обзор матча 26 мая 2024
Балтика-2
26.05.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
1 : 0
Завершен
Звезда
60'
Я. Арбузов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Звезда
Замена
Д. Ваганов
️️️️
М. Мокин
84'
83'
Желтая карточка
К. Макаров
83'
Замена
К. Сечкин
️️️️
Е. Шевелев
Замена
И. Мокаев
️️️️
Я. Арбузов
76'
72'
Замена
К. Макаров
️️️️
М. Хачатрян
ГОЛ! 1:0!
Я. Арбузов
60'
59'
Замена
Г. Комбаров
️️️️
А. Зенюк
59'
Замена
С. Евсютин
️️️️
Д. Соболев
Желтая карточка
Ю. Петровский
58'
Замена
П. Горбачев
️️️️
Д. Черкасов
54'
Замена
М. Набиев
️️️️
В. Вшивков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
7
Марк Мокин
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
87
Артем Исик
ОП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
42
Данил Соболев
АП
17
Егор Шевелев
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
77
Муслим Набиев
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
75
Кирилл Макаров
ЦП
20
Владимир Каспарян
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
69
Михаил Козин
ПВ
4-2-3-1
47
Савицкий
23
Петровский
74
Черкасов
64
Гасанбеков
90
Камаев
87
Исик
7
Мокин
91
Вшивков
19
Арбузов
66
Терещук
4-1-1-2-2
30
Пшеничников
72
Агапов
23
Ходорченко
61
Рожков
59
Зенюк
58
Хачатрян
8
Выскребенцев
17
Шевелев
42
Соболев
87
Филев
99
Хлусов
74
Черкасов
89
Горбачев
89
Горбачев
74
Черкасов
19
Арбузов
90
Мокаев
90
Мокаев
19
Арбузов
7
Мокин
76
Ваганов
76
Ваганов
7
Мокин
91
Вшивков
77
Набиев
77
Набиев
91
Вшивков
42
Соболев
21
Евсютин
21
Евсютин
42
Соболев
17
Шевелев
24
Сечкин
24
Сечкин
17
Шевелев
59
Зенюк
19
Комбаров
19
Комбаров
59
Зенюк
58
Хачатрян
75
Макаров
75
Макаров
58
Хачатрян
Остались в запасе
Балтика-2
Звезда
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ВР
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
34
Александр Прохоров
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
43
Андрей Трофимов
ПВ
20
Владимир Каспарян
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ВР
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Остались в запасе
34
Александр Прохоров
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
43
Андрей Трофимов
ПВ
20
Владимир Каспарян
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Балтика-2 - Звезда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
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