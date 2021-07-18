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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Балтика-2
Звезда - Балтика-2: обзор матча 18 июля 2021
Звезда
18.07.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур
2 : 1
Завершен
Балтика-2
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Матчи команд
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Звезда
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31.10.2026
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24.10.2026
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16.10.2026
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2 : 3
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
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