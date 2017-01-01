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Вторая Лига Б группа 2
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Звезда
Результаты
Звезда - результаты матчей
Санкт-Петербург
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Нова Арена
Сайт:
http://fczvezda.com/
Тренер:
Олег Лифоренко
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
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Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Кубок. 2013/2014
31.10 | 14:00
Звезда
1 : 2
Космос
24.10 | 14:00
Динамо СПб
1 : 0
Звезда
16.10 | 14:00
Звезда
2 : 0
Череповец
11.10 | 16:00
Спартак-2
2 : 3
Звезда
02.10 | 14:00
Звезда
1 : 8
Тверь
26.09 | 16:00
Искра
3 : 1
Звезда
18.09 | 14:00
Звезда
0 : 3
Муром
14.09 | 14:00
Звезда
0 : 1
Луки-Энергия
29.08 | 14:00
Звезда
2 : 3
Торпедо Вл
16.08 | 14:00
Звезда
1 : 1
Динамо Вг
09.08 | 17:30
Балтика-2
4 : 3
Звезда
02.08 | 14:00
Звезда
4 : 1
Енисей-М
26.07 | 19:00
Чертаново
1 : 1
Звезда
04.07 | 14:00
Звезда
1 : 1
Динамо СПб
28.06 | 18:00
Череповец
0 : 2
Звезда
23.06 | 14:00
Звезда
2 : 3
Спартак-2
14.06 | 17:00
Тверь
1 : 2
Звезда
06.06 | 14:00
Звезда
1 : 1
Искра
03.06 | 14:00
Звезда
1 : 1
Иркутск
31.05 | 16:00
Муром
3 : 0
Звезда
24.05 | 16:00
Луки-Энергия
3 : 0
Звезда
10.05 | 16:00
Торпедо Вл
1 : 1
Звезда
26.04 | 17:00
Динамо Вг
0 : 0
Звезда
18.04 | 14:00
Звезда
2 : 1
Балтика-2
12.04 | 11:00
Енисей-М
2 : 1
Звезда
04.04 | 14:00
Звезда
0 : 0
Чертаново
29.03 | 16:00
Космос
2 : 2
Звезда
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