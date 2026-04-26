Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вг - Звезда: обзор матча 26 апреля 2026

Динамо Вг
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
0 : 0
Завершен
Звезда
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Звезда
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Ислам-Бек Губжоков
81'
Желтая карточка
Егор Васильков
78'
75'
Замена
Egor Maksimov ️️️️➡️️ Даниил Вислевский
Замена
️️️️➡️️ Артем Шаболин
63'
52'
Замена
️️️️➡️️ Станислав Уткин
Желтая карточка
Михаил Лямзин
50'
Замена
️️️️➡️️ Никита Криворучко
46'
Замена
️️️️➡️️ Данил Сподарец
45'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
6
Сергей Олийнык
ЛЗ
2
Михаил Петролай
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЛЗ
91
Данила Калин
ЦЗ
49
Всеволод Быков
ПЗ
8
Илья Антонов
ПЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
10
Данила Ежков
ЦП
67
Егор Васильков
ЦФ
27
Антон Бетюжнов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Артем Колобов
ЛЗ
3
Виталий Сафронов
ЛЗ
17
Роман Зайцев
ПЗ
59
Андрей Зенюк
ПЗ
8
Арсен Нышаналиев
ЛП
55
Иван Горяинов
ЛП
93
Филипп Нуретдинов
ЦП
18
Ниджад Алыев
ПП
10
Никита Колдунов
ПП
18
Артем Цветков
ЦФ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Динамо Вг
17
Никита Криворучко
ЛЗ
13
Михаил Лямзин
ЛЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
98
Семен Сергеев
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПЗ
19
Данил Сподарец
ПЗ
36
Артем Шаболин
ЦФ
Звезда
78
Максим Ефремов
ЦЗ
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ЦП
19
Egor Maksimov
ПП
7
Даниил Вислевский
ПП
9
Руслан Ангутаев
ЦФ
3-2-1-2
1
Аникеев
6
Олийнык
2
Петролай
91
Калин
18
Криворучко
12
Долгов
10
Ежков
27
Бетюжнов
67
Васильков
4-5-1
1
Зайцев
59
Зенюк
17
Зайцев
4
Колобов
3
Сафронов
10
Колдунов
18
Алыев
8
Нышаналиев
93
Нуретдинов
55
Горяинов
18
Цветков
17
Криворучко
17
Криворучко
70
Губжоков
70
Губжоков
19
Сподарец
19
Сподарец
36
Шаболин
36
Шаболин
22
Уткин
22
Уткин
Вислевский
19
Maksimov
19
Maksimov
Вислевский
7
Вислевский
7
Вислевский
Остались в запасе
Динамо Вг
Звезда
13
Михаил Лямзин
ЛЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
98
Семен Сергеев
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
78
Максим Ефремов
ЦЗ
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
9
Руслан Ангутаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Остались в запасе
13
Михаил Лямзин
ЛЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
98
Семен Сергеев
ЦЗ
Остались в запасе
78
Максим Ефремов
ЦЗ
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
9
Руслан Ангутаев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Олег Лифоренко
Статистика матча Динамо Вг - Звезда
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Главный судья:
S. Brashchin
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вг
Звезда
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо Вг
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+