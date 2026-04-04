Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Звезда - Чертаново: обзор матча 04 апреля 2026

Звезда
04.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
0 : 0
Завершен
Чертаново
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
55
Иван Горяинов
ЛЗ
8
Арсен Нышаналиев
ПЗ
17
Роман Зайцев
ПЗ
4
Артем Колобов
ПЗ
18
Ниджад Алыев
ЛП
10
Никита Колдунов
ЦП
93
Филипп Нуретдинов
ПП
9
Руслан Ангутаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
18
Даниил Корунов
ЛЗ
18
Георгий Zubakin
ПЗ
13
Владимир Бартасевич
ПЗ
15
Вадим Агафонцев
ЛП
8
Георгий Сафронов
ЛП
17
Семён Семёнов
ЦП
7
Рамиль Гайнуллин
ПП
45
Ив-Пулумде Никиема
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Звезда
28
Sevastyan Fayzulin
ЦЗ
15
Кирилл Макаров
ЦЗ
18
Артем Цветков
ЦЗ
7
Даниил Вислевский
ЦЗ
79
Данила Рулев
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
24
Вадим Леонов
ЦЗ
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
78
Максим Ефремов
ЦЗ
Чертаново
1
Данила Маняк
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
3-2-3-1
1
Зайцев
8
Нышаналиев
17
Зайцев
59
Зенюк
55
Горяинов
4
Колобов
18
Алыев
10
Колдунов
93
Нуретдинов
9
Ангутаев
4-4-1
31
Переверзев
13
Бартасевич
18
Zubakin
2
Поляков
18
Корунов
7
Гайнуллин
15
Агафонцев
17
Семёнов
8
Сафронов
45
Никиема
Остались в запасе
Звезда
Чертаново
28
Sevastyan Fayzulin
ЦЗ
15
Кирилл Макаров
ЦЗ
18
Артем Цветков
ЦЗ
7
Даниил Вислевский
ЦЗ
79
Данила Рулев
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
24
Вадим Леонов
ЦЗ
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
78
Максим Ефремов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
1
Данила Маняк
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Остались в запасе
28
Sevastyan Fayzulin
ЦЗ
15
Кирилл Макаров
ЦЗ
18
Артем Цветков
ЦЗ
7
Даниил Вислевский
ЦЗ
79
Данила Рулев
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
24
Вадим Леонов
ЦЗ
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
78
Максим Ефремов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Данила Маняк
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Главный тренер
Илья Родькин
Статистика матча Звезда - Чертаново
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
19
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Звезда
Чертаново
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Звезда
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+