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02.05.2017 20:15Карасев будет работать на полуфинале Лиги Европы. «Спартак» вернет Мельгарехо в «Бенфику». Дайджест событий дня«Краснодар» выпустил обращение по поводу судейства. «Трабзонспор» интересуется двумя игроками ЦСКА. «Монако» хочет 130 миллионов за Мбаппе. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.1
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06.01.2017 21:15Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дняДибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14
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16.12.2016 21:00Фердинанд потратил полмиллиона для детей. У «Локо» и «Динамо» – изменения в клубной структуре. «Ювентус» договорился с «Зенитом» по Витселю. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.8
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21.06.2016 21:00Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дняСборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.17
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