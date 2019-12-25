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02.06.2019 11:39Короткий обзор матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Скучный финал спасла девушка которая выбежала на поле – Кинси Волански ( Kinsey Wolanski ). Если бы не она, то интернет сегодня так бы не гудел. Ну праздновали бы логичную победу Ливерпуля в финале ЛЧ и вс
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01.06.2019 19:04Сегодня 1 июня 2019 года состоится Финал ЛЧ в Мадриде. Тоттенхэм – Ливерпуль. Английский финал с многими не известными. Я рассказал в данном ролике три важных тактических момента на которые стоит обратить свое внимание. Превью матча – одним словом.
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01.06.2019 16:08Багаж фанатов «Ливерпуля» пострадал из-за поломки туалета Для некоторых болельщиков «Ливерпуля» поездка в Мадрид на финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» получилась мокрой — багаж фанатов пострадал из-за неисправного туалета. Смешная история.
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09.05.2019 21:30Лига Чемпионов полуфинал 8 мая 2019 года. Аякс – Тоттенхэм обзор матча. Я расстроен. Я ждал в финальном матче Лиги Чемпионов 2019 Аякс, но увы... Аякс сломался. Команде не хватило уверенности в последние 45 минут игры.
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19.04.2019 19:05Прогноз на матч Английской Премьер Лиги Манчестер Сити – Тоттенхэм. Игра состоится 20 апреля 2019 года в 14-30 по МСК. Думаю что Манчестер Сити отступать в чемпионате не куда и дома они одержат победу. С Тоттенхэма хватит и Лиги Чемпионов в этом сез
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14.03.2019 20:49
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