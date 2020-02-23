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20.05.2018 15:3519
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22.03.2017 21:00«Боруссия» нашла замену Тухелю, если тот уйдет в «Арсенал». «Монако» отказался от 110 миллионов за Мбаппе. Бутенко признал, что завысил оценку Вилкову. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.10
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19.03.2017 16:35Половину сезона «Саутгемптон» мучительно играл без нормального форварда, продав Грациано Пелле в Китай. Затем пришел Маноло Габбиадини и едва не принес «святым» трофей. «Бомбардир» рассказывает о нападающем, который неожиданно ярко ворвался в английский футбол.2
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