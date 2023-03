Самое крутое представление игрока в истории. Как разорвать твиттер за 4 часа

Если вы никогда не слышали о Стюарте Тэйлоре, значит, смотрите английский футбол не так давно. Или не смотрите вообще. В начале 2000-х Тэйлор играл за лондонский «Арсенал», с которым становился чемпионом, в начале следующего десятилетия числился в «Манчестер Сити», но сыграл там лишь однажды. В прошлом году перешел в «Саутгемптон», но не провел ни матча.

За свою 20-летнюю карьеру Тэйлор не провел и сотни официальных матчей. Тем удивительнее, насколько крутую презентацию продления контракта ему устроил «Саутгемптон». Всего за четыре часа ролик собрал 20 тысяч ретвитов и 34 тысячи лайков!

Are we doing this right? #saintsfc pic.twitter.com/TaByabGqci