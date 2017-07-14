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    Самое крутое представление игрока в истории. Как разорвать твиттер за 4 часа


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    Голосов: 16
    14.07.2017 00:25
    «Саутгемптон» продлил контракт со своим 36-летним голкипером Стюартом Тэйлором еще на один год. И сотворил это так эффектно, как никто прежде.

    Если вы никогда не слышали о Стюарте Тэйлоре, значит, смотрите английский футбол не так давно. Или не смотрите вообще. В начале 2000-х Тэйлор играл за лондонский «Арсенал», с которым становился чемпионом, в начале следующего десятилетия числился в «Манчестер Сити», но сыграл там лишь однажды. В прошлом году перешел в «Саутгемптон», но не провел ни матча.

    За свою 20-летнюю карьеру Тэйлор не провел и сотни официальных матчей. Тем удивительнее, насколько крутую презентацию продления контракта ему устроил «Саутгемптон». Всего за четыре часа ролик собрал 20 тысяч ретвитов и 34 тысячи лайков!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Саутгемптон»
    Рейтинг: 4 Голосов: 16
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 16 июля 2017, 07:21

      По моему они сами стебутся над этим

      0
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 14 июля 2017, 12:05

      Всё равно молодец, кем бы не выступал )

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval 14 июля 2017, 11:19

      Он, скорее выступает как тренер вратарей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 14 июля 2017, 09:02

      Крутой чувак. Интересно, можно сделать карьеру, вообще не выходя на поле? Всю жизнь просидеть на лавке, интенсивно и качественно тренируясь с командой?

      6
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      Рейтинг: +11

      Sergey29 > VSt 15 июля 2017, 14:35

      В FIFA 17 такая тема прокатывает на "ура")

      0
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