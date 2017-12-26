Лучший форвард мира сейчас. Это не Месси и Роналду

Гарри Кейн забивает неимоверное количество голов и бьет рекорды.

Всего за 2017 год у Кейна набралось 56 голов во всех турнирах. У Лионеля Месси их 54, у Роналду, Кавани и Левандовски – 53. Три мяча Кейн забил в прошедшем матче против «Саутгемптона». Игра одним составом приносит результат. «Тоттенхэм» берет свое сыгранностью, а Кейн завершает все атаки.

Встреча с «Саутгемптоном» принесла Кейну еще одно рекордное достижение. Он побил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год в Премьер-лиге. Их набралось сразу 39 за 36 игр. Интересно, что Ширеру в 1995 году понадобилось 42 матча, чтобы забить 36 голов. Сам он давно хвалит Кейна и утверждает, что сейчас тот стоит около 180 миллионов фунтов.

Кейн – первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший шесть хет-триков в одном году. Уже во время матча с «Саутгемптоном» Ширер поздравил нападающего в твиттере. «Ты великолепно провел 2017-й год, Гарри Кейн. Ты заслуживаешь этот рекорд по числу голов. Молодец, продолжай хорошо трудиться и работать», – написал Ширер. Теперь его хвалят абсолютно все.

twit text — Premier League (@premierleague) 26 декабря 2017 г.

Кейн сильно влияет на «Тоттенхэм». До конца ноября у команды была удивительная серия. Поражение от «Лестера» стало первым за 44 матча клуба в Премьер-лиге, где забивал Гарри Кейн. За такие достижения им давно интересуется «Реал». Флорентино Переса смущает лишь высокая цена, но мадридцы готовы сбить ее включением в сделку Гарета Бэйла. «Тоттенхэм» пока отказывает.

Сам Кейн часто выдает шутки, которые связаны с голами. Когда полузащитник «Уигана» Райан Колклаф забил два гола в матче, а потом уехал на роды жены, Кейн креативно прокомментировал ситуацию. «А кто остается на поле ради хет-трика? Я», – выдал Кейн, сделав отсылку к аккаунту своей жены. Запись собрала 18 тысяч лайков. Сейчас шутят над самим Кейном. Говорят, именно так будет выглядеть Флорентино Перес зимой. Теперь запросы «Тоттенхэма» его уже не остановят.

twit text — Robert De Negro (@DianyStinson) 26 декабря 2017 г.

Маурисио Покеттино восхищается Кейном. «Гарри продолжает меня удивлять. Мне сложно охарактеризовать его. Он великолепный игрок», – говорит о Кейне тренер «Тоттенхэма». Голы Кейна снова внесли «Тоттенхэм» в четверку лучших, но только до начала ближайших матчей. Сейчас на его счету уже больше сотни голов в составе «Тоттенхэма». Эту отметку он преодолел еще в сентябре, а теперь надеется забить еще столько же.