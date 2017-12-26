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    Лучший форвард мира сейчас. Это не Месси и Роналду


    3.8
    Голосов: 6
    26.12.2017 17:30
    Гарри Кейн забивает неимоверное количество голов и бьет рекорды.

    Всего за 2017 год у Кейна набралось 56 голов во всех турнирах. У Лионеля Месси их 54, у Роналду, Кавани и Левандовски – 53. Три мяча Кейн забил в прошедшем матче против «Саутгемптона». Игра одним составом приносит результат. «Тоттенхэм» берет свое сыгранностью, а Кейн завершает все атаки.

    Встреча с «Саутгемптоном» принесла Кейну еще одно рекордное достижение. Он побил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год в Премьер-лиге. Их набралось сразу 39 за 36 игр. Интересно, что Ширеру в 1995 году понадобилось 42 матча, чтобы забить 36 голов. Сам он давно хвалит Кейна и утверждает, что сейчас тот стоит около 180 миллионов фунтов.

    Кейн – первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший шесть хет-триков в одном году. Уже во время матча с «Саутгемптоном» Ширер поздравил нападающего в твиттере. «Ты великолепно провел 2017-й год, Гарри Кейн. Ты заслуживаешь этот рекорд по числу голов. Молодец, продолжай хорошо трудиться и работать», – написал Ширер. Теперь его хвалят абсолютно все.

    Кейн сильно влияет на «Тоттенхэм». До конца ноября у команды была удивительная серия. Поражение от «Лестера» стало первым за 44 матча клуба в Премьер-лиге, где забивал Гарри Кейн. За такие достижения им давно интересуется «Реал». Флорентино Переса смущает лишь высокая цена, но мадридцы готовы сбить ее включением в сделку Гарета Бэйла. «Тоттенхэм» пока отказывает.

    Сам Кейн часто выдает шутки, которые связаны с голами. Когда полузащитник «Уигана» Райан Колклаф забил два гола в матче, а потом уехал на роды жены, Кейн креативно прокомментировал ситуацию. «А кто остается на поле ради хет-трика? Я», – выдал Кейн, сделав отсылку к аккаунту своей жены. Запись собрала 18 тысяч лайков. Сейчас шутят над самим Кейном. Говорят, именно так будет выглядеть Флорентино Перес зимой. Теперь запросы «Тоттенхэма» его уже не остановят.

    Маурисио Покеттино восхищается Кейном. «Гарри продолжает меня удивлять. Мне сложно охарактеризовать его. Он великолепный игрок», – говорит о Кейне тренер «Тоттенхэма». Голы Кейна снова внесли «Тоттенхэм» в четверку лучших, но только до начала ближайших матчей. Сейчас на его счету уже больше сотни голов в составе «Тоттенхэма». Эту отметку он преодолел еще в сентябре, а теперь надеется забить еще столько же.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 31 декабря 2017, 19:07

      мы ждем нового тренера и тебя вместе с ним))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 29 декабря 2017, 00:07

      хоть я и не фанат Тоттенхэма,но Кейн-это супер форвард!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 27 декабря 2017, 15:59

      перейдет из тотенхема и пропадет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 27 декабря 2017, 05:22

      Кейн молодчина =) Может когда нибудь наступит денёк и ОН возьмёт золотой мяч, вместо привычных Роналду и Месси )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 27 декабря 2017, 04:03

      в спартак бы его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 27 декабря 2017, 01:46

      Конь молодчага!!!!

      0
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      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 26 декабря 2017, 18:35

      БЕЙ РЕКОРДЫ ГАРРИ, МОЧИ ИХ !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 26 декабря 2017, 18:34

      Забивать голы он конечно же умеет!!!!

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 декабря 2017, 18:30

      дА ,брось ты бомбардир...... один из немногих голеадоров лиг

      0
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      Рейтинг: +130

      RusUltras 26 декабря 2017, 17:47

      Как настоящая девятка бесспорно лучший

      3
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