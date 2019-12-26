«Челси» ужасен в домашних играх. Мало забивает, проигрывает и вылетает из турниров

Антирекорды уже переписаны.

«Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:2) и подтвердил тяжелую для клуба статистику. Впервые за 21 год у «Челси» случились два поражения подряд без голов на «Стэмфорд Бридж» (до этого – «Борнмуту» со счетом 0:1).Подобное происходило только в 1998 году, когда с «Челси» работал играющий тренер Джанлука Виали. Просто двух домашних поражений подряд не было с 2011-го.

Вот все результаты домашних матчей «Челси» в этом сезоне. Спойлер: там все не очень. Поражения выделили отдельно.

АПЛ. «Челси» – «Лестер» – 1:1

АПЛ. «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:2

ЛЧ. «Челси» – «Валенсия» – 0:1

АПЛ. «Челси» – «Ливерпуль» – 1:2

Кубок лиги. «Челси» – «Гримсби» – 7:1

АПЛ. «Челси» – «Брайтон» – 2:0

АПЛ. «Челси» – «Ньюкасл» – 1:0

Кубок лиги. «Челси» – «МЮ» – 1:2

ЛЧ. «Челси» – «Аякс» – 4:4

АПЛ. «Челси» – «Кристал Пэлас» – 2:0

АПЛ. «Челси» – «Вест Хэм» – 0:1

АПЛ. «Челси» – Астон Вилла» – 2:1

ЛЧ. «Челси» – «Лилль» – 2:1

АПЛ. «Челси» – «Борнмут» – 0:1

АПЛ. «Челси» – «Саутгемптон» – 0:2

Сразу несколько выводов из этой подборки:

1) Дома «Челси» вылетел из Кубка лиги, где проиграл «МЮ». В этом же турнире у команды случилась самая крупная победа в сезоне – 7:1 над «Гримсби». Естественно, что теперь она вообще ничего не значит.

2) В Лиге чемпионов «Челси» выиграл только раз, но заслужил гораздо больше. В первом туре с «Валенсией» Жиру не забил пенальти, против «Аякса» отыгрались с 1:4, но и играли половину тайма 11 на 9.

3) В домашней таблице АПЛ «Челси» идет только десятым. Там у клуба четыре победы, две ничьи и четыре поражения. По гостевым играм «Челси» третий – там провели на один матч меньше, но взяли на четыре очка больше. От этого и общее четвертое место.

4) На «Стэмфорд Бридж» «Челси» забил только 11 голов. Это даже меньше, чем у «Норвича» – хотя тот выиграл на домашнем стадионе всего два раза. В проигранных матчах у «Челси» вообще всего один гол «Ливерпулю».

5) С такой провальной домашней статистикой у «Челси» все равно нет проблем по общему выступлению. В Лиге чемпионов команда вышла из группы, в чемпионате по-прежнему идет в зоне ЛЧ. Зимой у клуба наконец-то будут трансферы – это может помочь.

Большое выступление Фрэнка Лэмпарда после игры с «Саутгемптоном» только подчеркнуло серьезность проблемы: «Сегодня повторилась та же ситуация, что и в недавних домашних играх. Необходимо отдать должное нашему сопернику, который сыграл организованно, реализовал свои моменты и заслуженно победил. Мы знаем, что можем играть лучше. Нам необходимо действовать более эффективно в матчах против играющего в закрытой манере соперника. Ту же картину мы наблюдали в нескольких последних играх на своем поле.

Сегодня на нашем стадионе было слишком спокойно. Отчасти это можно объяснить праздничным настроением, но это ни в коей мере не может служить оправданием тому, что мы увидели на поле. Зрителям нравятся удары, опасные кроссы, но сегодня мы не создали явных моментов и должны действовать более агрессивно и качественно при игре с мячом».

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