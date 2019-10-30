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17.08.2016 15:00Представьте, если на всю трибуну домашнего матча ЦСКА в Лиге чемпионов будут выложены слова «Только «Спартак». Краткое руководство от фанатов бухарестского «Динамо», которые заставили весь мир смеяться над болельщиками «Стяуа». Немудрено, что румынский чемпион в итоге проиграл 0:5 «Ман Сити».13
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06.05.2016 00:00Муслин возглавил сборную Сербии. Спаллетти хочет приобрести Витселя. Месси обвинили во влиянии на подбор тренеров и игроков сборной Аргентины. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.10
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15.04.2016 15:50«Ливерпуль» устроил немыслимый камбэк в матче с дортмундской «Боруссией», заставив вспомнить, какие чудеса ровно 10 лет назад в этом турнире творила еще одна английская команда. «Бомбардир» ностальгирует по «Мидлсбро» Стива Макларена, который совершил сразу два суперкамбэка весной 2006-го.3
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