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    В Румынии состоялся самый гениальный фанатский троллинг в истории футбола


    3
    Голосов: 7
    17.08.2016 15:00
    Представьте, если на всю трибуну домашнего матча ЦСКА в Лиге чемпионов будут выложены слова «Только «Спартак». Краткое руководство от фанатов бухарестского «Динамо», которые заставили весь мир смеяться над болельщиками «Стяуа». Немудрено, что румынский чемпион в итоге проиграл 0:5 «Ман Сити».

    Вчерашний матч «Стяуа» – «Манчестер Сити» сложился крайне позорно для румын по всем фронтам. Мало того, что «Сити» забил пять безответных мячей, так еще и на трибунах была выложена надпись «Doar Dinamo Bucuresti» («Только Динамо Бухарест») вместо мощного перформанса в честь 30-летия победы «Стяуа» в Кубке чемпионов. Вот, что должно было появиться:

    Но не получилось. Все дело в том, что фанаты бухарестского «Динамо» внедрились в группу, занимавшуюся перформансом «Стяуа», и подменили таблички на трибуне, положив свои. И вот, что все увидели на домашнем матче «Стяуа» в Лиге чемпионов:

    Черный день у болельщиков «Стяуа». Позорище на трибунах, и ад на поле. Вчера румыны сгорели 0:5 в матче против «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 августа 2016, 09:53

      Странно что новости не начинаются со слов: А теперь срочная новость из Румынии . . .

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 15:46

      Диверсия. Ближайшие лет 100 мирно жить не будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 19 августа 2016, 18:45

      Скажут опять Путин виноват

      -1
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 18 августа 2016, 10:51

      Молодцы, вот это прани поработали :-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 августа 2016, 08:52

      Весело однако... кому то ... но другим...в прочем это их проблемы

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 августа 2016, 08:03

      грамотно :)
      а главное - по доброму, без мордобоя

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > hellkid 18 августа 2016, 08:50

      А по-моему это хуже мордобоя. Юбилей все таки.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 августа 2016, 21:42

      Ахаххахаха)))Гениально!!!Это круто!Респект!Это в сто раз круче,чем кричать оскорбляющие кричалки или избивая соперника арматурой...Браво! P.S.Ждём ответа от болельщиков Стяуа?))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 августа 2016, 18:34

      Молорики)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 августа 2016, 16:00

      ахаха) знатно подтроллили...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 17 августа 2016, 15:10

      как в шпионском фильме - внедрились,подменили...красавцы,ахаха)))

      12
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Kikujiro 17 августа 2016, 15:45

      Не ну это же Динамо ))) они могут ))

      -1
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