В 80-х «Стяуа» обыгрывал «Барсу» в финале Кубка чемпионов. Сейчас – играет на первенстве города

Беседин узнал, как убивали самый титулованный клуб Восточной Европы.

«Стяуа» из Бухареста – самый успешный и знаменитый клуб Румынии. Сейчас в это сложно поверить, но во второй половине 80-х она входила в элиту европейского футбола. В 1986 году «Стяуа» выигрывал Кубок европейских чемпионов и становилась первым клубом из Восточной Европы, кому удалось добиться такого результата.

В том финале «Стяуа» обыграл «Барселону» в серии послематчевых пенальти с необычным счетом – 2:0 (голкипер «Стяуа» Хельмут Дукадам отразил все четыре удара испанцев). Эффекта победе добавило то, что финальный матч проводился еще и в Испании, в Севилье. По сути, румынские футболисты прибили испанского чемпиона у него же дома, а затем еще и выиграли Суперкубок Европы у киевского «Динамо».

Через три года «Стяуа» снова играл в финале Кубка чемпионов, но уже не смогла ничего сделать против «Милана». Тогда в «Милане» разрывали Марко ван Бастен и Рууд Гуллит. Они же и оформили по дублю и принесли «Милану» победу в том финале.

Тогда «Стяуа» забирал сильнейших игроков. В армию забирали тех, кто отказался

Успех того «Стяуа» объяснятся любовью и поддержкой политического лидера Румынии Николае Чаушеску и его сына. Трансферная политика «Стяуа» проводилась по очень простой схеме. Чаушеску-младшему достаточно одного звонка, и любой футболист становится игроком «Стяуа». Если кто-то не хочет переходить в команду, его забирают в армию. Максимум карьеры бунтаря – это первенство военных частей в кирзовых сапогах.

После расстрела семьи Чаушеску и свержения коммунистической власти «Стяуа» сбавил позиции, но все равно осталась в топе. Никто уже не мечтал о финалах ЛЧ. Но в середине 90-х «Стяуа» стабильно попадал в групповой этап еврокубка, где рубилась с «Ювентусом», дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и другими классными командами.

К концу 90-х армия выдохлась и уже не тянула команду. За участие в Лиге чемпионов тогда не платили таких денег, как сейчас, а заманивать хороших игроков угрозами тяжкой службы в портянках уже было невозможно. Талантливые румынские игроки спокойно выезжали за границу без разрешения диктатора Чаушеску.

Все это приводило к тому, что «Стяуа» отделялся от армейского ведомства и начинала новую самостоятельную жизнь, перейдя к частному бизнесмену Виорелу Панеску.

Но новый хозяин был плохим руководителем. Уже в первый год его правления «Стяуа» впервые за очень долгое время уступил чемпионство «Рапиду». И это только начало провала. Земляки из «Рапида» и «Динамо», которые так долго находились за спиной своего конкурента, за шесть лет выиграли на двоих пять чемпионатов. Понимая, что дела идут не так, в 2003-м Панеску передал контрольный пакет акций местному бизнесмену Джиджи Бекали.

Бекали вызывал на ринг президентов других команд, унижал конкурентов и возвращал «Стяуа» в ЛЧ

«Я простой сын пастуха, но я верну клубу былое величие в Румынии и в Европе», – обещал Джиджи на своей первой пресс-конференции в качестве президента клуба.

Бекали никогда не стеснялся своего бедного детства, которое прошло с отцом-пастухом. Более того, при каждом удобном случае Джиджи старается даже подчеркнуть свое сельское происхождение, часто рассказывая, как тяжко и не богато жила его семья, как ему приходилось пасти и убивать скот. О том, как он стал одним из самых богатых людей Румынии ходит более сотни легенд, но что из этого правда, а что нет – сказать очень сложно.

Еще одно важное качество Бекали – дикая любовь к футболу. Он не стесняется своих слов и открыто конфликтует с президентами главных конкурентов. Так владельца «Динамо» Бухарест он называет геем и унизил его за этническое цыганское происхождение и политические взгляды: «Вы разве не знаете, кто такой президент «Динамо»? Он – голубой цыган, да еще и коммунист».

Президента ЧФР Клуж Арпаду Пашкани Бекали приглашал на ринг: «Я с радостью встречусь в бою с этим ублюдком. Пашкани, выходи! Хочу переломать тебе все кости, руки и ноги».

Джиджи Бекали не любит никого и критикует всех: цыган, геев, коммунистов, государство, иностранцев, правительство. Но в 2012-м он набрал более 60 процентов голосов на парламентских выборах и стал депутатом.

Успехи в карьере Бекали положительно отражались и на «Стяуа». Главные достижения клуба при Бекали:

Чемпионство в сезоне-2000/01.

Выход в полуфинал Кубка УЕФА-2005/06. Первый матч с «Миддлсбро» «Стяуа» проиграл – 0:1. В ответной встрече «Стяуа» выигрывала к 25-й минуте со счетом 2:0. Но англичане чудом забивают три мяча и выходят в финал.

Попадание в групповой этап ЛЧ-2006/07. Там «Стяуа» не видели восемь лет.

Попадание в группу ЛЧ в сезоне-2007/08.

Чемпионство-2012/13.

Армия отобрала у «Стяуа» логотип, кубки и название, основала собственную команду и зарегистрировала ее в городской лиге

В 2013 году на Бекали завели несколько уголовных дел. Его обвинили в мошенничестве, махинациях с земельными участками и нанесении ущерба государству. Суд признал Бекали виновным и отправил его в тюрьму на 3 года. В это же время активизировались представители армии, которые требовали у него вернуть обратно клуб и все права на «Стяуа».

Бекали вежливо отказался и продолжил управлять клубом прямо из тюремной камеры. Находясь в тюрьме, как президент клуба, он выиграл подряд два чемпионства.

Особенно выделяется история с переговорами с президентом «Тоттенхэма» Дэни Леви. Бекали, находясь в камере и общаясь тайком от надзирателей по мобильному телефону, совершил одну из самых удачных сделок в своей карьере – продал «Тоттенхэму» Влада Кирикеша почти за 9 миллионов евро.

Дальше у Джиджи Бекали появились новые проблемы. Министерство обороны обратилось в суд и заявило, что он не имеет права использовать историческое название и логотип «Стяуа». Суд вынес решение в пользу армии.

Бекали сохранил игроков и место клуба в высшей румынской лиге. Суд с этим согласился, но заставил «Стяуа» играть без названия и эмблемы. Также суд отобрал стадион в Генче, который по договору взят клубом на 50 лет.

Страшная картина для самого титулованного клуба Румынии: целый год «Стяуа» играл в красных футболках с черным квадратом, а комментаторы и диктор на стадионе не упоминали ее название. На табло во время домашних матчей вместо «Стяуа» просто писали «Хозяева». Когда «Стяуа» отправлялась на выезд, ее встречала надпись «Гости».

Вся дичь не помешала Бекали стать чемпионом Румынии в третий раз подряд. Проблемы начались при квалификации в ЛЧ. Тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини не понравилось, что в Лиге чемпионов может сыграть клуб без названия и эмблемы, и он обязал Бекали придумать другое название и новый логотип.

С того момента «Стяуа» была переименован в FCSB (расшифровка простая: «Футбольный клуб «Стяуа» Бухарест»). Логотип тоже новый, а главное отличие от старого – отсутствие армейской символики: только красно-синие цвета.

Сейчас FCSB остается одним из ведущих клубов Румынии и регулярно выступает в еврокубках. Пока Бекали решает свои проблемы с судами, его клубом руководит новый президент Хельмут Дукадам (тот самый вратарь, который отразил все 4 пенальти игроков «Барселоны» в финале Лиги чемпионов).

Армейская вариация «Стяуа» все так же существует, только пылит не в чемпионате Румынии, а в любительской лиге Бухареста. У армии как не было, так и нет денег, чтобы создать сильный клуб даже по меркам Румынии. Этой весной клуб проиграл в матчах плей-офф за право выхода в третью лигу.

Любопытно, что по решению суда разделены и трофеи. Все, что было выиграно при управлении Бекали, остается у FCSB. А вот трофеи, которые уже были завоеваны до его прихода (то есть до 2003 года), переходят к клубу министерства обороны.

Забавная особенность: сейчас победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Европы играет в любительском чемпионате Бухареста, который считается неформальной четвертой румынской лигой.

Что говорят болельщики

Чтобы выяснить, кто же прав в этой необычной ситуации, я специально приехал в Румынию и пообщался с болельщиками FCSB и «Стяуа».

Для начала пришел на самое главное дерби в истории румынских чемпионатов – FCSB против бухарестского «Динамо». На трибунах больше 30 тысяч зрителей, все как полагается: шашки, петарды, огни, ажиотаж сумасшедший.

На матч иду со своим другом Кристи Матееску. Ему первому и слово:

«Я с детства только за «Стяуа». За этот клуб болел мой дед, мой отец. Они приучили меня ходить не только на футбольный клуб, но и поддерживать армейские команды в других видах спорта. Я хожу и на баскетбол, и на волейбол, и на гандбол. То, что творит министерство обороны, просто беспредел. Они наглым способом отжали клуб у Бекали, а нас – болельщиков – выгнали из дома и отобрали стадион. Теперь мы вынуждены ездить на домашние матчи за сотни километров. Я никогда не буду болеть за эту «Стяуа», которая играет сейчас в любительской лиге Бухареста. Лично для меня Бекали и FCSB – это продолжение нашей истории, истории команды, за которую болели мой отец и дед».

Солидарен с Кристи и его друг Каталин:

«Где была армия в конце 90-х-начале нулевых? Тогда у них не было денег на покупку формы и питания для солдат, не говоря уже о том, чтобы содержать футбольный клуб. Бекали хоть и далеко не святой, но он вытащил «Стяуа» из долговой ямы, погасил все долги, развил клуб. Он реконструировал за свой счет стадион, вложил деньги в детскую школу, благодаря которой у нас растут молодые и талантливые игроки, начал зарабатывать на трансферах, клуб стал конкурентным в Европе, пошли деньги от УЕФА за участие в еврокубках. На недавнем молодежном чемпионате Европы Румыния дошла до полуфинала и 9 футболистов из той сборной наши. Скоро их захотят купить другие клубы. Министерство обороны пришло на все готовое и хочет отобрать у человека то, что он выстраивал больше десяти лет».

Во время матча общаюсь с одним из лидеров фан-движения FCSB. Он скрывает свое имя, но не отказывается от комментария:

«Бекали привел наш клуб к самым большим достижениям со времен Чаушеску: мы играли в полуфинале Кубка УЕФА, не один раз выходили в групповой этап Лиги чемпионов, к нам приезжали «Реал», «Бавария», «Арсенал», мы обыгрывали «Лацио», «Валенсию» и другие европейские клубы. Пришли какие-то непонятные люди, которые хотят отобрать все. Они создали клон и говорят нам, что теперь мы должны болеть за этих ноунеймов и ходить на их матчи в четвертой лиге. Так и напиши: а не пошли бы они куда подальше».

После матча знакомлюсь с другом отца Кристи, который представляет старое поколение болельщиков «Стяуа»:

«Невозможно жить со своей женой в ее же доме 14 лет, а потом сказать, что она проститутка, выгнать ее оттуда и привести любовницу. Примерно, так хочет сделать министерство обороны. Они выиграли все суды, но ясное дело, что Бекали в этой ситуации изначально был в проигрыше. Армия – это государственная структура, суд – тоже государственный. Любому дураку понятно, в чью пользу будут вынесены все решения.

Все болельщики «Стяуа» остались и остаются с FCSB. Примерно 95% поддерживает Бекали и считает своим клубом FCSB. За клон откололись болеть примерно процентов пять наших бывших фанатов, не больше. Но там либо фрики, либо родственники и друзья работников министерства обороны, либо те, кто не любит Бекали. Мы же ждем справедливого решения европейского арбитражного суда и надеемся, что скоро вернемся домой в Генчу».

Градус матча не снижается ни на минуту несмотря на то, что армейский клуб играет сейчас в любительском чемпионате Бухареста, а нынешний клуб Бекали не имеет к армии никакого отношения и судится с ней. Но даже для болельщиков «Динамо», именно, FCSB остается самым принципиальным соперником:

«Я за «Динамо» с 2004-го года, ненавижу «Стяуа». Но сейчас мне даже жаль, что так вышло. Получается, что наш самый принципиальный соперник играет сейчас в любительском чемпионате Бухареста, а значит, никакого дерби уже нет, оно умерло. Но это не так. Мы не можем считать за серьезного оппонента любительскую команду, хоть она и армейская. Для нас так и остается самым главным дерби матчи с клубом Бекали. Пусть сейчас он называется даже не «Стяуа», а FCSB», – говорит фанат бухарестского «Динамо» Ионуц.

После матча (который заканчивается ничьей – 1:1) отправляюсь на поиски того самого клона «Стяуа», который играет в чемпионате Бухареста. Задача оказывается не самой легкой. На официальном сайте федерации футбола Румынии информация и расписание игр только те, что в профессиональных дивизионах.

У самого клуба «Стяуа» официального сайта нет. Все знакомые топят только за FCSB и даже не знают, где играет армейский клуб. С трудом удается найти информацию через официальный сайт спортивного ведомства «Стяуа». Министерство обороны настолько экономит свои деньги, что у них один спортивный сайт, на котором сразу 30 разных разделов.

На футбольной шапке фото президента FCSB Дукадама и его одноклубников с финала того самого финала Лиги против «Барсы». Кроме баскетбола и волейбола есть даже гребля, конный спорт, гимнастика и кемпо (экзотический вид единоборств).

С помощью сайта узнаю, что свой следующий матч «Стяуа» сыграет дома на стадионе в коммуне Берчень. Прихожу на стадион, и мне опять везет. Снова дерби. Соперник армейцев – команда с необычным названием «Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului». Если перевести на русский язык, то это дословно это звучит как: «Красивые Сумасшедшие Джулюштен». Этот любительский клуб основали болельщики бухаресткого «Рапида», второго по значимости принципиальности соперников «Стяуа».

«Мне 22 года, учусь на географа. В футбол на серьезном уровне не играю уже года четыре. Закончил в 18 лет из-за травмы, но до этого сыграл даже матчей 20 за сборные Румынии U-19 и U-17. Знакомые ребята болеют за «Рапид». Они решили создать свою команду и побегать на город. Пригласили и меня за компанию. Где-то 90 процентов игроков – все из фан-клуба «Рапида». Я считаюсь тут даже как легионер, потому что в фанатский сектор «рапидистов» не хожу. Болею только за «Реал». Никогда не думал, что судьба так повернется и подарит мне возможность сыграть в официальном матче против самого титулованного клуба Румынии и победителя Лиги чемпионов», – рассказывает Мануел, нападающий команды «Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului».

Правда, в отличие от дерби FCSB – «Динамо», на этом матче не 30 тысяч зрителей, а в раз 10 меньше. Но даже те 3 тысячи людей, которые пришли на стадион, пытаются очень активно поддерживать «Стяуа». Один из парней все 90 минут активно и без отдыха машет огромным флагом с армейской эмблемой.

«Я не могу болеть за FCSB, потому что Бекли устроил настоящий цирк. Он мог пойти на мировую с судом и с армией. Тогда бы «Стяуа» сохранила свое название, а клуб играл бы и дальше в еврокубках под этим брендом. Но вместо этого он пошел на свои принципы и начудил клоунаду. Мы играли в простых красных футболках с черным квадратом вместо эмблемы и даже без названия, а над всей этой ситуацией смеялась вся Европа. Для меня и моих друзей «Стяуа» и армейская символика не пустое место», – объясняет свою позицию Раду.

«Бекали вор и бандит. Он захватил клуб с помощью махинаций в начале 2000-х годов, воспользовался брэндом «Стяуа», получил стадион и землю в Генча, которые принадлежали министерству обороны, и провернул еще и там свои аферы. Он нацист и гомофоб. Такой человек даже не должен приближаться к самому популярному клубу Румынии, не говоря уже о том, чтобы им владеть. Его место в тюрьме», – говорит другой фанат армейского клуба Лучиан.

«Я ходил на матчи «Стяуа» до 2015 года. Потом когда началась вся эта мыльная опера с названиями и черным квадратом, просто перестал ездить на стадион. У Бекали был выбор – можно было все решить мирным путем и сохранить название «Стяуа». Армия хотела, чтобы клуб играл и дальше под этим названием в элитном дивизионе. Цена вопроса была всего миллион евро. Но он предпочел сесть в тюрьму, отсидеть там 2 года, но все равно проиграл. Своим упрямством он перечеркнул все хорошее, что сделал до этого и просто убил клуб, расколол его», – рассказывает Тудор, который весь матч активно стучит в барабан, разрисованный в красно-синие цвета.

«Я болел за клуб еще до того, как к власти пришел Чеушеску. Даже когда мы играли без названия, считал это продолжением нашей истории. У всех ведь бывают сложные времена. Но когда Бекали поменял название на FCSB и отказался от армейской связи, это уже не «Стяуа». Джиджи поступил так, как захотел. Это его право. Теперь FCSB его личный клуб и я не вижу смысла за него переживать. Болеть сейчас за FCSB и за их достижения, это все равно, что радоваться тому, что Бекали установил себе на машину новые красивые диски или зеркала», – делится своим мнением старичок, чье имя я так и не могу разобрать: то ли Аурел, то ли Виорел.

В отличие от FCSB, который расходится вничью с «Динамо», «Стяуа» свое дерби выигрывает очень уверенно и громит фанатов бухарестского «Рапида» – 10:0. И это еще не рекорд. Болельщики говорят, что до этого были две одинаковые победы по 13:0 над «Электрикой» и «Политехникой».

Через 3 дня я снова иду на домашний матч «Стяуа» и тут уже просто убийство – они разносят «Тракциуня» со счетом 24:0. Но даже такие результаты не гарантируют «Стяуа» попадание хотя бы в самый низший профессиональный дивизион Румынии. Свою первую попытку в прошлом сезоне она провалилась в переходных матчах с последней командой третьей лиги, которую не обыгрывают.

«Представь, какой уровень в этом чемпионате, если клон обыгрывает там почти всех с двухзначным счетом, но при этом проигрывает команде, которая занимает последнее место в третьей лиге. Зато армия может гордиться тем, что ведет клуб к новым высотам и достижениям. Чего только стоят победы по 24:0 над «Тракциунями» и фанатами. Как раз то, что им нужно. Чтобы счета были еще крупнее, и можно было на этом пиариться, не удивлюсь, если они перейдут в женский чемпионат», – говорит Кристи после того, как я рассказываю ему о двух матчах нынешнего «Стяуа».

Другие тексты Беседина:

Как правильно распланировать поездку и сколько нужно денег на Кавказе. 5 дней, 3 страны, 3 матча

Простой машинист за 10 лет посмотрел футбол в каждой стране Европы. Мы с ним поговорили

Как создать команду в маленьком селе и дотащить ее до еврокубков. История одного молдавского бизнесмена