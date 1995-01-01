Простой машинист за 10 лет посмотрел футбол в каждой стране Европы. Мы с ним поговорили

Он рассказал, как это возможно к 28 годам жизни.

Два года назад мы рассказывали вам необычную историю про работника лондонского департамента статистики Мэтта Уокера.

Мэтт поставил себе цель сгонять за один год во все страны Европы и побывать в каждой из них, как минимум, на одном матче высшего дивизиона. Эту задачу он успешно выполнил, после чего написал даже о своих путешествиях книгу.

Героя этого материала зовут Марко Бензигер. Он живет в Швейцарии и работает простым машинистом пассажирского поезда. Как и Мэтт Уокер, Марко очень любит футбольные путешествия и при первой же возможности старается вырваться в новый для себя город и стадион.

В свое любимое хобби он вкладывает всю зарплату и свободное время, при этом никогда не жалеет потраченных денег и получает от жизни кайф. На футбольный туризм наш швейцарский герой подсел лет 10 тому назад, подстроив под свое увлечение даже выбор профессии, бытовые условия и личную жизнь.

«В 18 лет я оканчиваю школу и понимаю, что не хочу идти учиться дальше в институт. Сидеть еще 5 лет в аудитории и слушать целыми днями скучные лекции, а потом всю свою жизнь провести в офисе какой-нибудь конторы – нет, спасибо. Слишком сильно люблю себя, чтобы взять и отказаться от эмоций и впечатлений. Вместо этого экстерном выучиваюсь на машиниста поезда и сразу же начинаю работать.

Машинист – классная профессия. Я не сижу постоянно на одном и том же месте, и это очень большой плюс. Стараюсь выбирать все время маршруты и в разные города, чтобы не надоедал однообразный вид из окна. Но самое главное, что работая машинистом, я могу ездить на футбольные матчи по всему миру: куда хочу, когда хочу и с кем хочу».

В отличии от Мэтта Уокера, который побывал во всех странах Европы только на матчах национальных чемпионатов, Марко предпочитает разнообразие и ездит на самые разные игры:

«Для меня не важно, чтобы матч был только с участием команд Суперлиги. Я езжу и на сборные, и на еврокубки, и на финалы кубков, и на игры вторых дивизионов и даже подвальных лиг. Бывает, что такие матчи запоминаются лучше и приносят больше удовольствия, чем условная встреча звездных «Монако» и «ПСЖ». Моя поездка в Бирмингем несколько лет назад на местное дерби получается как раз одной из таких. Обе городские команды хоть и представляют второй дивизион, но ажиотаж перед матчем просто безумный. Город, буквально, живет этим событием.

На каждом шагу пресса, радио, телевидение подогревают интерес. Заходишь в автобус – школьники спорят, кто победит, идешь в магазин – там уже старики делают прогнозы. Наверно, и собаки на улице когда гавкают, выясняют, кто забьет больше голов. Все это приводит к тому, что ночью перед игрой мне уже даже снятся футболисты «Астон Виллы» и «Бирмингема». На поле тоже классная рубка получается. Прямо чувствуется, как никто не хочет проигрывать. Даже в простых моментах летят такие искры, что получаешь удовольствие от борьбы, хоть и сам матч не сильно зрелищный на голы.

Или другой пример – вторая лига Германии. Еду на домашний матч «Гамбурга» – на стадионе собирается больше 50 тысяч зрителей. Ну, думаю, «Гамбург» известный клуб и только у них такая посещаемость. Через пару дней я в Кельне, и тут тоже на их игру приходит 48 тысяч людей. И все до одного в цветах клуба, с атрибутикой, поют два тайма от начала и до конца. Просто фантастика! Запоминается и выезд в Шотландию на игру «Глазго Рейнджерс». Представь себе – 4-й дивизион, не первый, не второй, не третий, а четвертый, но там тоже на трибунах нет почти свободных мест».

Бывает, что Марко ездит даже на очень не топовые клубы, но и с этих поездок привозит интересные истории и впечатления

«Я не брезгую даже матчами третьих-четвертых лиг. Но города и походы на футбол выбираю точечно, чтобы было что вспомнить. Еду в Венецию, где хочу полюбоваться красотой местной архитектуры, а вечером сходить на футбол. Хозяев тренирует Филиппо Индзаги, один из моих самых любимых футболистов детства. В одном моменте его нападающего жестко принимают в корпус, и он упускает шанс пробить по воротам из хорошей позиции. И тут Пиппо сразу кричит на него: «Что ж ты не упал Вафанкуло?! Зачем устоял на ногах? Сколько раз тебе говорить, упал бы и был пенальти! Падай! Падай в следующий раз! Ну как их научить играть в футбол?».

На стадионе после этих слов все начинают смеяться и говорить, что играй сейчас Индзаги, он бы уже заработал два пенальти и еще забил бы два гола из офсайдов. Но словами делу не поможешь. Тот матч «Венеция» проигрывает с крупным счетом, а после игры я лично говорю Филиппо, насколько классно он играл в футбол сам, настолько же сейчас у него дерьмовая команда. Пиппо обещает мне, что выведет этот клуб в Серии А, и мы еще его там увидим, но сдерживает слово только наполовину. В Серии А он и правда тренировал, только он туда не поднялся с «Венецией», а пришел в готовую «Болонью».

А вот тебе прикол в Монце. Я решаю поехать в этот город только потому, что Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани создают там новый проект с нуля и начинают с самых низов. Эти люди строили мой любимый «Милан», который выигрывал все, а теперь они в Серии С. Тебя не удивляет, зачем им это нужно и откуда они берут мотивацию? Они просто удивительные и у меня возникает желание на все это посмотреть.

После матча я начинаю фотографировать стадион, трибуны, местность. Ко мне подходят два игрока «Монцы», видят, что я делаю снимки и просят со мной сфотографироваться. Я им намекаю, что ребята, я не хочу с вами фотографироваться, я всегда снимаю на память только стадион, фанатские сектора и ближайшие окрестности, но никаких селфи с собой или другими людьми не делаю. А они мне говорят, что дон Сильвио приказал им фотографироваться со всеми желающими людьми и болельщиками, которые будут на их стадионе. Увидев мой фотоаппарат, они решили, что мне нужно фото и с ними, и для выполнения указания Берлускони сами подошли ко мне.

Представляешь, бывает и такое. Ни на одном матче и ни в одной стране мира не могу вспомнить такого, чтобы не зрители подходили к футболистам с просьбой о селфи, а наоборот, сами игроки просили сфотографироваться».

Выбор матча, города или страны Марко делает всегда в зависимости от того, какие у него стоят цели

«Когда я решаю поехать в какую-либо страну, я в первую очередь смотрю, какой там будет проходить матч. В карликовых и не футбольных странах мне приходится сталкиваться с проблемой дерьмового футбола. Я читал про англичанина Мэтта Уокера и про то, как приехав в Гибралтар, он сумел посмотреть все пять матчей одного тура местного чемпионата. В Гибралтаре все клубы играют не то, что в одном городе, а даже на одном стадионе. Лично для меня Мэтт, по-хорошему, футбольный извращенец. Я бы не смог досмотреть до конца и одну игру гибралтарского чемпионата, а он смотрел все пять.

Во время поездки в Сан-Марино я как-то попадаю на матч местных команд, которые даже борются за еврокубки по таблице. Смотрю на них и удивляюсь, насколько они слабые. Меня хватает ровно на один тайм, после чего не выдерживаю и засыпаю. Если я после рейса я зайду в бар, в котором мы обычно отдыхаем, и возьму оттуда с работы трех выпивших машинистов, трех механиков, трех проводников вагонов, а сам стану в ворота – мы точно обыграем половину клубов Сан-Марино. После этого я понял, что не хочу смотреть больше дерьмо, а такого дерьма очень много.

Едешь ты на Мальту, что там смотреть – матч какого-то «Хибернианс»? Или надо закрыть на карте Андорру, и куда идти? На матч любительских «Санта Хулии» и «Коломы», где мужики бегают с пивными животами? В этом случае у меня действует четкое правило – надо ехать на что-то стоящее.

Выручают сборные. Когда я летал на Мальту, она играла дома в отборе с Португалией, и я посмотрел на португальских звезд. В Андорре я был на их домашнем матче с Англией. Это было супер – тысячи англичан приехали в крошечную страну, и их было наверно больше, чем всех местных жителей (улыбается).

В Уэльс, на Фареры и в Люксембург я летал на выездные матчи сборной Швейцарии. Это тоже классно. Посидеть вместе с друзьями в фанатском секторе и поболеть за свою сборную куда веселее, чем смотреть на «Торсхван» или «Бангор Сити».

На вопрос о том, какие поездки и матчи Марко запомнились больше всего, он отмечает Сербию и даже Молдавию

«За 10 лет я насмотрелся столько разных стадионов, городов, матчей, голов, что сложно вспомнить что-то особенное. Каждая поездка и каждый матч запоминаются по-своему, везде есть что-то свое, особенное. Сразу вспоминается даже недавний финал Кубка Молдавии. Организаторы в перерыве устраивают классное лазерное шоу прямо на стадионе и презентуют, таким образом, новый кубок, который специально выносят в центр поля.

До сих пор в памяти сербское дерби «Црвены Звезды» и «Партизана». Фанаты обоих клубов все 90 минут только и делают, что жгут фаера и взрывают петарды. Я никогда не видел столько огня, шашек и фаеров. Из-за этого даже сложно смотреть на то, что происходит на поле, глаза сильно слезятся от дыма.

Вспоминаю до сих пор победу «Базеля» в Лондоне над «Тоттенхэмом». В Швейцарии «Базель» мой любимый клуб. Тогда мы сыграли в Англии 2:2 , а по пенальти выиграли на выезде – 4:1 – и вышли в полуфинал Лиги Европы. Запоминаются надолго поездки и на чемпионаты мира и Европы. Сам понимаешь, там особенная атмосфера».

Сгонял Марко в прошлом году и на чемпионате мира в Россию, о котором остался самого хорошего мнения

«Я бывал до этого у вас в стране несколько раз. Помню в Москве матч, ЦСКА – «Базель», и в Санкт-Петербурге, «Зенит» – «Базель». Но благодаря чемпионату мира удается увидеть Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Меня поражает, насколько разная у вас страна по архитектуре, по менталитету людей и по их образу жизни.

В Москве все куда-то спешат, бегут, а в Ростове в будний день люди спокойно пьют утром пиво, кушают рыбу и никуда не торопятся. В Питере мне нравится сам город и архитектура. Но больше всего поражает Калининград – российский город, но при этом граждане России не могут туда попасть, если у них нет загранпаспорта и литовской визы.

У нас в маленькой Швейцарии сложно такое понять и представить, чтобы местным людям для того, чтобы приехать в другой город своей же страны, нужен загранпаспорт и еще и виза другого государства. Когда я рассказываю про это друзьям, они просто в шоке. Но мне очень нравится ваша страна и ваш народ. В России живут очень добрые и веселые люди».

Первая половина 2019 года выдалась для Марко очень насыщенной в плане футбольных путешествий

«Май и июнь получаются очень удачными для меня: финал Лиги чемпионов, первый в истории финал Лиги Наций, финал Лиги Европы. Но самое главное, что наконец-то удается закрыть всю Европу. До этого года на моем счету 54 страны УЕФА из 55. Оставался один Азербайджан, но никак не появлялся повод туда поехать.

Сборная Швейцарии не играла с азербайджанцами с 1996 года, но тогда мне было 8 лет. Не пересекались с их клубами и мои любимые команды, а лететь туда только ради того, чтобы посмотреть какой-нибудь «Карабах» – «Сумгаит» желания не возникало, я ж не Мэтт Уокер (улыбается).

Провести финал Лиги Европы в Баку – лично для меня идеальное решение УЕФА. Лучше и не придумать, ведь у меня получилось сразу: побывать и на финале еврокубка, закрыть на своей карте Азербайджан и посмотреть там матч двух топовых английских суперклубов».

Мне далеко до Юрия Дудя, но я не мог не спросить Марко, сколько он зарабатывает и сколько тратит при этом на свои поездки

«Моя зарплата в месяц составляет 6-7 тысяч евро. Она могла бы быть и больше, если бы работал еще чаще, но тогда у меня бы не оставалось времени на футбольные путешествия. Но зачем мне больше денег, если у меня нет жены и детей? Мне 28 лет, я молод и хочу и дальше получать кайф от футбольных поездок. Друзья говорят, что я слишком много денег трачу на свое хобби, но у меня маленькие затраты на все остальное.

Я специально решил жить в маленьком доме в деревне, которая находится на границе с Италией. Ее население не больше 500 человек. Еда тут стоит дешево, жилье тоже обходится в копейки. Снимал бы я квартиру в дорогом городе типа Женевы или Лозанны, тогда пришлось бы тратить гораздо больше денег на все. Летом, конечно, в деревне скучновато, зато зимой я кайфую. Всего в нескольких десятках километров от моего дома хороший зимний горнолыжный курорт. Приезжает много красивых туристок из России, так что проблем с девушками в зимний период, в отличие от лета, у меня нет. Но я осознанно сделал такой выбор и не жалею. Нет ничего лучше, чем после утомительных путешествий по мегаполисам расслабиться в домике в деревне, подышать свежим воздухом, набраться сил и через некоторое время снова рвануть в какой-нибудь трип.

Бюджет каждой поездки настолько разный, что цифры могут разниться от 100 евро и до нескольких тысяч. Например, поездка в Молдавию мне обходится всего в 110 евро. На машине доезжаю из дома до Бергамо, а оттуда на самолет и до Кишинева. И хоть меньше чем через сутки мне нужно лететь обратно, потому что надо на работу, я успеваю погулять по городу, посмотреть матч, поболтать с тобой, познакомиться с местными девушками и попить пива.

Финал Лиги Европы в Баку обходится, конечно, раз в 10 дороже, чем поездка в Молдавию. Примерно столько же уходит и на трип в Португалию на два последних матча моей сборной в Лиге Наций. Самое дорогое – это перелеты. А так я на всем стараюсь сэкономить: в дорогих отелях не живу, по крутым ресторанам не хожу, даже на сувениры не трачусь. С каждого матча привожу на память только билет и программку. За 10 лет их набралось столько, что меня можно записывать в коллекционеры атрибутики».

О своем сравнение с Мэтом Уокером Марко говорит с юмором и улыбкой, считая, что у них совершенно разные цели

«Не думаю, что меня стоит сравнивать с Мэттом Уокером хотя бы потому, что он понял, как нужно жить только в 42 года, а я в 18 (смеется). Пока он сидел в офисе до 42 лет, я за 10 лет уже объездил столько, что ему меня догонять и догонять (улыбается). Если серьезно, то у нас просто разные цели. Мэтт дает интервью журналистам из разных стран, ходит на телевизионные передачи и шоу, пишет книги, хочет быть публичным, возможно, планирует заработать на этом и какие-то деньги.

Ты первый человек, который обо мне написал, и произошло это потому, что мы познакомились случайно. Я даже никогда не фотографируюсь и не выкладываю свои фото в социальные сети. Мне это не надо. Иногда только делаю на память фото стадионов и городов, где бываю, но без своего изображения. Меня никто не знает в широком смысле, я не гонюсь за хайпом и не афиширую свои путешествия.

Моя цель – просто смотреть мир, расширять свой кругозор, ходить на футбольные матчи, знакомится с интересными рандомными людьми и пробовать пиво в разных странах».

Другие тексты Сергея Беседина:

Как создать команду в маленьком селе и дотащить ее до еврокубков. История одного молдавского бизнесмена

Может ли в еврокубках играть команда студентов? Да!

Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами