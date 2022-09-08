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    Николае Дикэ

    Тренер
    Имя Николае
    Фамилия Дикэ
    Команда ФКСБ
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 9 мая 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ФКСБ 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 Вест Хэм 3 : 1 ФКСБ
    15.09.2022 ФКСБ 0 : 0 Андерлехт
    06.10.2022 Силькеборг 5 : 0 ФКСБ
    13.10.2022 ФКСБ 0 : 5 Силькеборг
    27.10.2022 Андерлехт 2 : 2 ФКСБ
    03.11.2022 ФКСБ 0 : 3 Вест Хэм
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