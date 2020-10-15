-
-
-
16.10.2018 16:0011
-
22.07.2018 19:2618
-
-
12.09.2016 22:25Фигу не исключает появления Роналду в «Барселоне». «Зенит» планирует увеличить зарплату Витселю. Дайджест событий дняКарасев обслужит матч Лиги чемпионов. Миллер недоволен строительством стадиона «Зенита». «Рубин» выиграл у «Урала» и покинул зону вылета. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3
-
-
-
-
-
-
26.11.2015 17:00Полузащитник казанского «Рубина» Сергей Кисляк в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что у клуба еще остались шансы на то, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги Европы, а также назвал причины неудачного старта текущего сезона.2
-
17.09.2015 15:00После разудалых баталий в Лиге чемпионов сегодня стартует групповой этап и в Лиге Европы, где сразу три российских клуба будут гостить у команд, с которыми «Бомбардир» готов познакомить своих читателей.8