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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
11:45
«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID
11:41
Месси отклонил первое предложение «ПСЖ» о продлении контракта
11:31
Спецпроект
Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам
5
11:17
Экс-футболиста «Ромы» задержали с гашишем и кокаином
1
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Все новости
11:45
Оффтоп
Российский вратарь забил гол в меньшинстве в АХЛ и подрался
11:30
Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Урал»
6
11:29
Где смотреть матч «Спартак» – «Урал»: 18 тур РПЛ
11:28
Якимов: «В ресторане моя зарплата была выше, чем в молодежке «Краснодара»
11:08
На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»
4
11:04
Фото
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поделилась снимками в прозрачном платье
1
10:58
«Ференцварош» Черчесова продлил беспроигрышную серию в чемпионате Венгрии до 13 матчей
10:51
Фото
«Пари НН» представил новую форму. Дизайн вдохновлен стрелкой, разделяющей Волгу и Оку
2
10:44
Спаллетти прокомментировал первое за два месяца поражение «Наполи»
10:37
Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»
4
10:30
Оффтоп
«Российские спортсмены должны нести это бремя, не требуя участия в соревнованиях». Президент Польши – о санкциях
2
10:20
⚽ РПЛ возвращается! «Спартак» примет «Урал», «Зенит» встретится с «Пари НН», «Ростов» сыграет с «Локомотивом»
3
10:10
Бейл: «Жить в России и Нидерландах одинаково по расходам»
09:56
«Брайтон» продлил контракт с Кайседо. Зимой его не продали «Челси» и «Арсеналу»
09:48
Аршавин ответил, заслуживает ли Промес российское гражданство
6
09:40
Фото
Роналду получил приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии
1
09:32
В CAS прокомментировали отказ «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков
3
09:23
Агент Фирмино подтвердил летний уход бразильца из «Ливерпуля»
09:09
«А если это болельщик «Зенита» сделал?». Быстров – о 500-тысячном штрафе для «Волги» за брошенный банан
15
08:55
Три действующих футболиста провели за «Реал» меньше игрового времени в этом сезоне, чем Каземиро. Бразилец покинул клуб в августе
2
08:45
В регламент стыков между командами РПЛ и Первой лиги внесли важное изменение
1
08:35
Ройс повторил рекорд «Боруссии» Д по забитым голам
08:25
«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта
24
08:16
Реклама
«Спартак», «Зенит» и «Ростов» сегодня сыграют в 18-м туре РПЛ. Кто потеряет очки?
05:00
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
8
01:05
CAS отказал «Зениту», «Реал» предложит 220 миллионов за Мбаппе, Месси готовы платить 94 миллиона в год и другие новости
00:56
Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале
00:42
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Россиянин Гассиев нокаутом победил боксера из США и получил титул WBA
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ФК РБ Лейпциг - посты
Город
Лейпциг
Дивизион
Германия-Бундеслига
Сайт
http://www.dierotenbullen.com/
Стадион
Ред Булл Арена
Тренер
Марко Розе
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29.08.2019 21:07
Зенит Санкт Петербург / Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
«Зенит» сыграет в группе G с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом»
09.09.2017 14:23
Тимо Вернер: Определяющий сезон
В прошлом сезоне Тимо, как и весь Лейпциг совершил невозможное. Теперь для Вернера наступает самый сложный сезон в карьере. Сможет ли он показать, тот же уровень игры? Давайте обсудим.
05.09.2017 10:50
Окончательная таблица летних трансферов Бундеслиги. Все переходы в одном месте
«Der Fussball» подробно показывает, как клубы чемпионата Германии провели это лето.
01.09.2017 13:01
Бундеслига в сборных
Рассказываем, кто из футболистов в период паузы в чемпионате страны вызван в ряды своих национальных сборных.
16.06.2017 11:43
В чем плюсы немецкой заявки на Кубок Конфедераций 2017?
Сборная Германии заявила на Кубок Конфедераций состав без привычных звезд мировой величины и далеко не все встретили это решение Лева с восторгом. Однако, в этом решении главного тренера сборной куда больше плюсов, нежели минусов. И не только для сам
2
05.03.2017 20:59
Вингер «Кристал Пэлас» Заха – в сфере интересов «РБ Лейпциг»
Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха следующий сезон может начать в немецкой Бундеслиге.
15.01.2017 15:30
Саншеш, Дембеле и еще 3 игрока, круто прибавивших в цене за год
Блог «SUBJECTIVE OPINION» предлагает ознакомиться с 5-кой футболистов, которые серьезно прибавили в своей стоимости за минувшие 366 дней.
6
30.12.2016 16:55
Дриблер круче Неймара, левоногий «Гамбург» и другие неожиданности Бундеслиги
Чемпионат Германии взял паузу на месяц. Блог «Vanity Fair» с помощью статистики подводит итоги первой части сезона, где было много интересного кроме «Баварии» и феноменального «Лейпцига».
1
14.12.2016 18:00
«Бавария», «РБ Лейпциг» и другие немецкие клубы для Федора Смолова
Новость о том, что Федор Смолов, возможно, уедет играть в Германию нельзя обойти стороной. Илья Яшинин в блоге «В ритме футбола» рассказывает о клубах, где пригодился бы наш нападающий.
20
14.07.2016 14:00
Проект «Ред Булл» и его новый флагман
Помните историю о том, как игрок «Зальцбурга» в Лиге чемпионов выступал в футболке клуба «РБ Лейпциг»? Блог «В поле зрения» во всех подробностях знакомит читателей «Бомбардира» с этой командой.
7
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