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Команды
РБ Лейпциг
Новости
€ 479,60 млн
РБ Лейпциг - новости команды
Лейпциг
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Ред Булл Арена
Сайт:
http://www.dierotenbullen.com/
Тренер:
Мартин Демичелис
Состав
Статистика
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Трансферы
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Расписание
Таблица
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
Вчера, 10:07
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпцига» и «Манчестер Сити» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Рот-Вайсс Эссен» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«РБ Лейпциг» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига Германии: шансы «РБ Лейпциг» и «Эльверсберга» на победу в матче 7-го тура
23 октября
Моуринью прокомментировал замену Винисиуса на 70-й минуте
22 октября
1
Моуринью прокомментировал разгром «РБ Лейпциг»
22 октября
Только три тренера выиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем Моуринью
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Реал» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Реал» – «РБ Лейпциг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
Лига чемпионов: шансы «Реала» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 3-го тура
20 октября
Бундеслига. «Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг», у Диаса хет-трик, Кейн оформил 1+2
17 октября
«Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Бавария» – «РБ Лейпциг»: кто победит в матче 6 тура Бундеслиги 2026/2027
16 октября
Лига чемпионов. «Викинг» отобрал очки у «Баварии», «Атлетико» победил «МЮ», «Интер» проиграл «Брюгге» и другие результаты
13 октября
«РБ Лейпциг» – ПСВ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 октября 2026
13 октября
«РБ Лейпциг» – «ПСВ»: кто победит в матче 2 тура Лиги чемпионов 2026/2027
13 октября
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
3 октября
«Байер» – «РБ Лейпциг »: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Байер» – «РБ Лейпциг»: кто победит в матче 4-го тура Бундеслиги 2026/2027
19 сентября
«РБ Лейпциг» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«РБ Лейпциг» – «Гамбург»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
12 сентября
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
11 сентября
«Комо» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
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