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- 25 февраля
- 19:29 Бундеслига. «Боруссия» победила «Хоффенхайм» (1:0) и вышла на 1-е место, «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1) 1
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- 10:41 Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче «Лейпциг» – «Ман Сити» 3
- 08:58 Впервые с 2018 года команда завершила матч ЛЧ без замен
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- 22 февраля
- 22:12 «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
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- 18 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Боруссии» М (2:3), «Вольфсбург» – «Лейпцигу» (0:3)
- 12 февраля
- 12:22 Пять последних матчей «Лейпцига» и «Униона» в Бундеслиге закончились с одинаковым счетом
- 11 февраля
- 22:34 Бундеслига. «Унион» добился волевой победы над «Лейпцигом» (2:1) и сократил отставание от «Баварии» до 1 очка
- 7 февраля
- 15:13 Защитник «Лейпцига» Орбан станет донором костного мозга. Из-за этого он может не сыграть с «Унионом»
- 4 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
- 2 февраля
- 00:38 Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1)
- 30 января
- 19:49 Два немецких клуба интересуются Иско
- 28 января
- 00:26 Бундеслига. «Лейпциг» победил «Штутгарт» (2:1) и сократил отставание от «Баварии» до одного очка