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Рапид
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€ 26,10 млн
Рапид - новости команды
Вена
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Альянц
Сайт:
http://www.skrapid.at/
Тренер:
Дитмар Кюбауэр
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Результаты
Расписание
Таблица
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
Трансляция
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Рапид Вена» – «Пайде»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
11 августа
«Пайде» – «Рапид Вена»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
«Рапид» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.05
2025.12.10 11:18
«Ракув» – «Рапид»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.26 10:30
Трансляция
«Рапид» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025
2025.10.23 18:35
«Рапид» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.80
2025.10.22 11:03
«Рапид» – «Дьер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.28 08:52
«Рапид» – «Дечич»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.58
2025.07.30 10:24
Трансляция
«Рапид» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
2025.04.17 20:50
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
2025.04.11 00:09
Трансляция
«Юргорден» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025
2025.04.10 20:50
Пары 1/4 финала Лиги конференций
2025.03.14 01:39
Трансляция
«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
2025.03.13 19:35
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Трансляция
«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
2025.03.06 21:50
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
Раскрыт претендент на спартаковца Мартинса
2024.12.10 18:54
5
«Челси» и еще пять команд не теряли очки в Лиге конференций
2024.11.08 14:14
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
2024.08.16 07:45
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
2023.08.31 23:12
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