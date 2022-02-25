- 25 февраля 2022
- 01:50 Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
- 17 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
- 13 января 2022
- 18:59 «Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
- 13 декабря 2021
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- 10 декабря 2021
- 01:11 Лига Европы. «Байер» уступил «Ференцварошу» в дебютном матче Лунева и другие результаты 1
- 25 ноября 2021
- 22:59 Лига Европы. «Галатасарай» победил «Марсель» и другие результаты
- 16:09 Тедеско отказался возглавить «Рапид». Он хочет получать втрое больше, чем ему предложили 4
- 5 ноября 2021
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- 22 октября 2021
- 13:58 Фото Мозес попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы по версии WhoScored 9
- 21 октября 2021
- 21:50 Лига Европы. «Лацио» сыграл вничью с «Марселем» и другие результаты 1
- 1 октября 2021
- 00:11 Лига Европы. «Марсель» и «Галатасарай» обошлись без голов, «Байер» четырежды забил «Селтику» и другие результаты
- 16 сентября 2021
- 21:54 Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Лацио», «Бетис» победил «Селтик» в матче с семью голами и другие результаты 3
- 9 июля 2021
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- 3 июля 2021
- 19:23 Товарищеский матч. «Рапид» и «Локомотив» голов не забили
- 17:22 Сильянов, Жемалетдинов, Лисакович – в старте «Локомотива» на игру с «Рапидом»
- 19 июня 2021
- 16:16 Фото «Сочи» бесплатно подписал защитника «Рапида» Барача 7
- 27 мая 2021
- 16:21 Определились все возможные соперники «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов 62
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- 14:51 «Барселона» интересуется 17-летним Демиром из «Рапида» 2
- 4 декабря 2020
- 07:45 «Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
- 01:04 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Рапид», «Рома» добыла волевую победу над «Янг Бойз» и другие результаты
- 3 ноября 2020
- 08:03 «Рапид» – о террористических атаках в Вене: «Надеемся, все в безопасности. Берегите себя!» 1
- 22 октября 2020
- 21:50 Лига Европы. «Рома», «Арсенал» и «Байер» добыли победы, «Наполи» уступил «АЗ Алкмаару» 3
- 15 сентября 2020
- 23:41 Лига чемпионов. «Гент» обыграл «Рапид» и встретится с киевским «Динамо»
- 30 мая 2019
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- 22 февраля 2019
- 00:59 Лига Европы. «Челси» выиграл у «Мальме», «Интер» разгромил «Рапид» и другие результаты
- 21 февраля 2019
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