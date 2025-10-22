Введите ваш ник на сайте
«Рапид» - «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.80

22 октября 2025 11:37
Рапид - Фиорентина
23 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига конференций, 2 тур
23 октября 2025 года в 19:45 состоится поединок основного этапа Лиги

конференций. Венский «Рапид» встретится с представителем Серии А – «Фиорентиной»

«Рапид»

Подопечные Петера Штeгера располагаются на третьей строчке в таблице австрийской Бундеслиги, отставая от лидирующего «Штурма» на 4 очка. «Рапид» делает ставку на завоевание титула на внутренней арене, но в то же время не собирается «сливать» выступление в ЛК.

Последние три игры:

  • Рапид – ЛАСК 0:2
  • Зальцбург – Рапид 2:1
  • Лех – Рапид 4:1

«Фиорентина»

Перед визитом в Вену команда Стефано Пиоли потерпела поражение в большом матче с «Миланом». «Фиалки» ужасающе плохо выступают в Серии А и впервые за долгие годы свалились в зону вылета (!), обитая лишь на 18-й строчке. Пиоли находится под шквалом критики и ожидается, что совсем скоро у «Фиорентины» будет новый наставник.

Последние три игры:

  • Милан – Фиорентина 2:1
  • Фиорентина – Рома 1:2
  • Фиорентина – Сигма 2:0

Очные встречи

  • Фиорентина – Рапид 2:0
  • Рапид – Фиорентина 1:0
  • Рапид – Фиорентина 0:3

Прогноз на матч «Рапид» – «Фиорентина»

Все, что происходит с «Фиорентиной» – настоящий позор и болезненный удар по имиджу клуба. Очевидно, что сейчас «фиалкам» нужно фокусироваться на Серии А, а уже потом думать о Лиге конференций. В связи с этим считаем, что «Рапид» даст бой фавориту. Ждем обмена голами и вполне возможно, что «Фиорентине» не удастся победить и в Вене.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.80. Прогноз на счет – 1:1.

Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Фиорентина Рапид
