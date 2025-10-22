23 октября 2025 года в 19:45 состоится поединок основного этапа Лиги
конференций. Венский «Рапид» встретится с представителем Серии А – «Фиорентиной»
«Рапид»
Подопечные Петера Штeгера располагаются на третьей строчке в таблице австрийской Бундеслиги, отставая от лидирующего «Штурма» на 4 очка. «Рапид» делает ставку на завоевание титула на внутренней арене, но в то же время не собирается «сливать» выступление в ЛК.
Последние три игры:
- Рапид – ЛАСК 0:2
- Зальцбург – Рапид 2:1
- Лех – Рапид 4:1
«Фиорентина»
Перед визитом в Вену команда Стефано Пиоли потерпела поражение в большом матче с «Миланом». «Фиалки» ужасающе плохо выступают в Серии А и впервые за долгие годы свалились в зону вылета (!), обитая лишь на 18-й строчке. Пиоли находится под шквалом критики и ожидается, что совсем скоро у «Фиорентины» будет новый наставник.
Последние три игры:
- Милан – Фиорентина 2:1
- Фиорентина – Рома 1:2
- Фиорентина – Сигма 2:0
Очные встречи
- Фиорентина – Рапид 2:0
- Рапид – Фиорентина 1:0
- Рапид – Фиорентина 0:3
Прогноз на матч «Рапид» – «Фиорентина»
Все, что происходит с «Фиорентиной» – настоящий позор и болезненный удар по имиджу клуба. Очевидно, что сейчас «фиалкам» нужно фокусироваться на Серии А, а уже потом думать о Лиге конференций. В связи с этим считаем, что «Рапид» даст бой фавориту. Ждем обмена голами и вполне возможно, что «Фиорентине» не удастся победить и в Вене.
Прогноз: обе забьют, кеф – 1.80. Прогноз на счет – 1:1.