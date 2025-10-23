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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Рапид - Фиорентина
Рапид - Фиорентина: обзор матча 23 октября 2025
Рапид
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
9'
Ч. Ндур
48'
Э. Джеко
88'
А. Гюдмюндссон
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Фиорентина
Завершен
88'
ГОЛ! 0:3!
Альберт Гюдмюндссон
Пас отдал
Эдди Куадио
87'
Замена
Эдди Куадио
️️️️➡️️
Фабиано Паризи
Замена
Dominik Weixelbraun
️️️️➡️️
Эркан Кара
85'
Замена
Луис Шауб
️️️️➡️️
Маттиас Зайдль
85'
76'
Замена
Додо
️️️️➡️️
Никколо Фортини
76'
Замена
Альберт Гюдмюндссон
️️️️➡️️
Эдин Джеко
Замена
M. Atemengue
️️️️➡️️
Amane Romeo
75'
Замена
Йонас Ауэр
️️️️➡️️
Бендегуз Болла
62'
Замена
Тобиас-Фьелд Гулликсен
️️️️➡️️
Nikolaus Wurmbrand
62'
Желтая карточка
Маттиас Зайдль
61'
57'
Замена
Роландо Мандрагора
️️️️➡️️
Ханс Николусси Кавилья
57'
Замена
Симон Сом
️️️️➡️️
Николо Фаджоли
48'
ГОЛ! 0:2!
Эдин Джеко
Пас отдал
Никколо Фортини
Желтая карточка
Эркан Кара
35'
30'
Желтая карточка
Пьетро Комуццо
9'
ГОЛ! 0:1!
Чер Ндур
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ЦЗ
29
Amane Romeo
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К)
АП
90
Жанис Антист
ЦФ
6
Serge Raux Yao
ЦФ
15
Nikolaus Wurmbrand
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К)
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
29
Никколо Фортини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
14
M. Atemengue
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
7
Марко Тильо
ПВ
43
Moulaye Haïdara
ЦФ
41
Dominik Weixelbraun
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Фиорентина
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Симон Сом
ОП
8
Роландо Мандрагора
ОП
22
Якопо Фаццини
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4-1-1-4
1
Хедл
38
Хорн
77
Болла
61
Демир
20
29
18
Зайдль
90
Антист
9
Кара
15
6
4-3-1-2
43
Де Хеа
15
Комуццо
30
Мари
2
Вити
65
Паризи
29
Фортини
27
Ндур
41
Кавилья
44
Фаджоли
11
Джеко
91
Пикколи
77
Болла
23
Ауэр
23
Ауэр
77
Болла
29
14
14
29
18
Зайдль
21
Шауб
21
Шауб
18
Зайдль
15
17
Гулликсен
17
Гулликсен
15
9
Кара
41
41
9
Кара
65
Паризи
60
Куадио
60
Куадио
65
Паризи
29
Фортини
2
Додо
2
Додо
29
Фортини
44
Фаджоли
23
Сом
23
Сом
44
Фаджоли
41
Кавилья
8
Мандрагора
8
Мандрагора
41
Кавилья
11
Джеко
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
11
Джеко
Остались в запасе
Рапид
Фиорентина
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
7
Марко Тильо
ПВ
43
Moulaye Haïdara
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
7
Марко Тильо
ПВ
43
Moulaye Haïdara
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рапид - Фиорентина
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
14
Офсайды
0
1
Количество передач
395
544
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.64
Информация о матче
Главный судья:
Yigal Frid, Israel
Стадион:
Альянц
Посещаемость:
24641
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Австрия. Бундеслига, 31 тур
Рапид
0 : 2
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