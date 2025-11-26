27 ноября на поле в рамках четвертого тура Лиги Конференций сойдутся польский «Ракув» и австрийский «Рапид». Команды находятся на противоположных полюсах формы: хозяева продолжают борьбу за плей-офф, тогда как гости пока остаются без набранных очков. «Ракув» стабильно действует в еврокубке, набрал 5 баллов за три тура и сохраняет серию без поражений, при этом команда уверенно использует атакующий потенциал и регулярно создает моменты у ворот соперников. «Рапид» же испытывает сложности как в обороне, так и в позиционном нападении, что отражается на результатах и общей динамике выступлений.

«Ракув»

Польский клуб демонстрирует уверенную игру в последних встречах турнира и сохраняет высокий темп в атаке. Команда отличалась в шести из восьми последних матчей и в среднем забивает по два мяча за игру, что говорит о стабильном прессинге и умении вскрывать оборону соперника через фланги и быстрые переводы. При этом пропускает «Ракув» нечасто и сохраняет баланс между линиями.

«Рапид»

Австрийский коллектив переживает сложный отрезок: три поражения подряд в Лиге Конференций и нестабильные выступления в национальном первенстве. Команда допускает позиционные ошибки в защите и часто теряет компактность, из-за чего регулярно вынуждена отыгрываться. Несмотря на отдельные всплески, атакующая эффективность остается на среднем уровне.

Факты о командах

«Ракув»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает 1.00 мяча в последних пяти встречах

Сохраняет серию без поражений в турнире

«Рапид»

Проиграл 3 последних матча в Лиге Конференций

Пропускает в 4 матчах подряд

Средняя результативность – 1.00 гол за игру

Потерял очки во всех турах текущего розыгрыша

Прогноз на матч «Ракув» – «Рапид»

С учетом текущей формы, турнирного положения и игровых показателей инициативой должен владеть «Ракув». Команда уверенно действует дома, демонстрирует организованность и стабильность в реализации, тогда как «Рапид» пока не находит свою игру в еврокубке. При схожих показателях по пропущенным мячам преимущество хозяев выражается в темпе, структуре и психологической устойчивости, что повышает их шансы на итоговый успех.

Прогноз: Победа «Ракува» – коэффициент 1.90