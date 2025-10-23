23.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
Лига конференций, 2 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Рапид
Рапид
4-1-1-4
1
Хедл
38
Хорн
77
Болла
61
Демир
20
8
18
Зайдль
9
Антист
9
Кара
15
Вурмбранд
6
Ро-Яо
4-3-1-2
43
Де Хеа
15
Комуццо
4
Мари
2
Вити
65
Паризи
29
Фортини
27
Ндур
41
Кавилья
44
Фаджоли
7
Джеко
91
Пикколи
77
Болла
23
Ауэр
23
Ауэр
77
Болла
8
14
14
8
18
Зайдль
21
Шауб
21
Шауб
18
Зайдль
15
Вурмбранд
8
Гулликсен
8
Гулликсен
15
Вурмбранд
9
Кара
11
11
9
Кара
65
Паризи
60
Куадио
60
Куадио
65
Паризи
29
Фортини
20
Додо
20
Додо
29
Фортини
44
Фаджоли
19
Сом
19
Сом
44
Фаджоли
41
Кавилья
8
Мандрагора
8
Мандрагора
41
Кавилья
7
Джеко
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
7
Джеко
Остались в запасе
Рапид
Фиорентина
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
7
Марко Тильо
ПВ
43
Мулай Хайдара
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
7
Марко Тильо
ПВ
43
Мулай Хайдара
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рапид - Фиорентина
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
14
Офсайды
0
1
Количество передач
395
544
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Рапид» против «Фиорентины», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рапид» – «Фиорентина»
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Источник: «Бомбардир»