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  • «Рапид» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Рапид» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 18:35
Рапид
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
9' Ч. Ндур 48' Э. Джеко 88' А. Гюдмюндссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
9
Жанис Антист
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
29
Никколо Фортини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
M. Atemengue
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
43
Мулай Хайдара
ЦФ
11
Dominik Weixelbraun
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
8
Роландо Мандрагора
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4-1-1-4
1
Хедл
38
Хорн
77
Болла
61
Демир
20
8
18
Зайдль
9
Антист
9
Кара
15
Вурмбранд
6
Ро-Яо
4-3-1-2
43
Де Хеа
15
Комуццо
4
Мари
2
Вити
65
Паризи
29
Фортини
27
Ндур
41
Кавилья
44
Фаджоли
7
Джеко
91
Пикколи
77
Болла
23
Ауэр
23
Ауэр
77
Болла
8
14
14
8
18
Зайдль
21
Шауб
21
Шауб
18
Зайдль
15
Вурмбранд
8
Гулликсен
8
Гулликсен
15
Вурмбранд
9
Кара
11
11
9
Кара
65
Паризи
60
Куадио
60
Куадио
65
Паризи
29
Фортини
20
Додо
20
Додо
29
Фортини
44
Фаджоли
19
Сом
19
Сом
44
Фаджоли
41
Кавилья
8
Мандрагора
8
Мандрагора
41
Кавилья
7
Джеко
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
7
Джеко
Остались в запасе
Рапид
Фиорентина
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
7
Марко Тильо
ПВ
43
Мулай Хайдара
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
7
Марко Тильо
ПВ
43
Мулай Хайдара
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рапид - Фиорентина
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
14
Офсайды
0
1
Количество передач
395
544
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Рапид» против «Фиорентины», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рапид» – «Фиорентина»

«Рапид» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Рапид
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