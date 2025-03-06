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  • «Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 21:50
Борац
06.03.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Рапид
90+2' Д. Вукович (П)
34' Д. Бельо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
4
Зоран Квржич
(К) ЦЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
10
Давид Вукович
ЛВ
98
Санди Огринец
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
19
Виктор Роган
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
21
Луис Шауб
(К) ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Борац
72
Младен Юркас
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
4
Jakob Schöller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
3-2-2-3
45
4
Квржич
24
Каролина
2
Мейерс
98
Огринец
8
Николов
10
Вукович
27
Кулашин
21
Деспотович
77
Савич
19
Роган
1-3-1-5
1
Хедл
77
Болла
21
Шауб
8
Гргич
23
Ауэр
18
Сангаре
9
Бельо
55
Цветкович
6
Ро-Яо
15
Вурмбранд
49
Радулович
19
Роган
18
Субич
18
Субич
19
Роган
8
Николов
15
Граховац
15
Граховац
8
Николов
77
Савич
22
22
77
Савич
4
Квржич
23
23
4
Квржич
23
Ауэр
4
4
23
Ауэр
77
Болла
28
Освальд
28
Освальд
77
Болла
8
Гргич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
8
Гргич
49
Радулович
18
Зайдль
18
Зайдль
49
Радулович
Остались в запасе
Борац
Рапид
72
Младен Юркас
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
72
Младен Юркас
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Борац - Рапид
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
18
Офсайды
0
1
Количество передач
394
473
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Борац» против «Рапида», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борац» – «Рапид»

«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Рапид Борац
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