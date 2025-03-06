06.03.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Борац
Борац
3-2-2-3
45
4
Квржич
24
Каролина
2
Мейерс
98
Огринец
8
Николов
10
Вукович
27
Кулашин
21
Деспотович
77
Савич
19
Роган
1-3-1-5
1
Хедл
77
Болла
21
Шауб
8
Гргич
23
Ауэр
18
Сангаре
9
Бельо
55
Цветкович
6
Ро-Яо
15
Вурмбранд
49
Радулович
19
Роган
18
Субич
18
Субич
19
Роган
8
Николов
15
Граховац
15
Граховац
8
Николов
77
Савич
22
22
77
Савич
4
Квржич
23
23
4
Квржич
23
Ауэр
4
4
23
Ауэр
77
Болла
28
Освальд
28
Освальд
77
Болла
8
Гргич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
8
Гргич
49
Радулович
18
Зайдль
18
Зайдль
49
Радулович
Остались в запасе
Борац
Рапид
72
Младен Юркас
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
72
Младен Юркас
ВР
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Борац - Рапид
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
18
Офсайды
0
1
Количество передач
394
473
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Борац» против «Рапида», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борац» – «Рапид»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»