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Австрия. Бундеслига
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€ 26,10 млн
Рапид - результаты матчей
Вена
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Альянц
Сайт:
http://www.skrapid.at/
Тренер:
Дитмар Кюбауэр
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Австрия. Бундеслига. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Австрия. Бундеслига. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
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Лига конференций. 2023/2024
Австрия. Бундеслига. 2023/2024
Австрия. Бундеслига. 2022/2023
Лига конференций. 2022/2023
Австрия. Бундеслига. Плей-офф за место в Лиге конференций 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
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Австрия. Бундеслига. 2021/2022
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Лига Европы. Квалификация 2012/2013
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Австрия. Бундеслига. 2011/2012
Австрия. Бундеслига. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Чемпионат Австрии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Товарищеские матчи. 2009
06.11 | 21:30
Рапид
6 : 0
Вольфсберг
01.11 | 19:00
Аустрия
0 : 2
Рапид
24.10 | 20:30
Рапид
5 : 1
Аустрия Л
16.10 | 20:30
Рапид
3 : 1
Хартберг
11.10 | 18:00
ЛАСК
0 : 2
Рапид
18.09 | 20:30
Рапид
3 : 0
Тироль
12.09 | 20:30
Вольфсберг
0 : 3
Рапид
02.09 | 21:30
Зальцбург
5 : 1
Рапид
30.08 | 18:00
Рапид
3 : 1
Штурм
16.08 | 20:00
Рапид
8 : 0
Грацер
09.08 | 18:00
Рид
1 : 2
Рапид
02.08 | 20:00
Рапид
1 : 0
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